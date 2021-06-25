Faizler ateş aldı! 25.000 TL ve 35.000 TL 32 günde ne kadar kazanç sağlar? Vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?
Kurda yaşanan dalgalanmalar faiz oranlarının çoğalması neticesi toplu parası oranlar ne yapacaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda vadeli mevduat hesapları oldukça araştırılıyor. 22.000 TL ve 35.000 TL 32 günde ne kadar kazanç sağlar? Suali ise çok popüler. Bankaların esas işlevlerinden biri mevduat toplamaktır. Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Peki vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?
Bir bankaya gidip vadeli mevduat hesabı açtırmak istediğiniz takdirde kabul ettiğiniz faiz oranından vade sonuna dek paranızın banka tarafından değerlendirilmesini kabul etmiş olursunuz. Dilerseniz vade sonunda paranızı sermaye ve faiz getirisine sürükleyebilir ya da üzerinde uyuştuğunuz yeni faiz oranından bu paranızın vadesini yeni bir tarihe dek uzatabilirsiniz. Peki 25.000 TL ve 35.000 TL 32 günde ne kadar kazanç sağlar? Vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?