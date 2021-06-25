ŞOK'ta üçlü 25 TL'lik kampanya fırsatı! ŞOK 25 Haziran aktüel kataloğunda 2 yıl garantili robot süpürge sürprizi!

ŞOK 25 Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin hepsi raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta sonu Galaxy Robot Süpürge XY38, Fantom P3000 Dikey Süpürge, Tekli Portmanto, GoKidy Oyuncak Süpürge, Prima Lenox Beyaz Banyo Seti, Blitz Dijital Bambu Baskül, 2'li Viva Süngerli Sıvı Sabunluk, Mutfak Sabunluk Seti, Smart Smart Bulaşık Matik, Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri ve Pamuklu Banyo Paspas ürünleri var. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerde 3 fırsat bulunuyor. Bu kategoride Palmolive Duş Jeli Çeşitleri, Neutrogena Hydro Boost Vücut Losyonu ve Nescafe Classic ürünleri indirimde.

25.06.2021 17:37 - Son Güncelleme: 25.06.2021 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





