İkinci öğretim üniversite harçları: Tıp, Hukuk, Diş hekimliği ve Eczacılık fakülteleri... Üniversite harç ücretleri 2022-2023! Üniversite harç ücretleri ne kadar?

Son dakika üniversite harç ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tabloya göre fakültelerin bu yılki harç tutarları netleşti. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Bu yıl üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler ve sınıf atlayan ikinci sınıf öğrencileri harç ücretlerini araştırmaya başladı. Peki Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu? İkinci öğretim üniversite harçları kaç TL? Tıp Fakültesi için harçlar 961 lira olurken, hukuk fakültesi için harç ücretinin 509 lira olarak ödenmesi kararlaştırıldı İşte bölüö bölüm üniversite harç ücretleri 2022-2023...