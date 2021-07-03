Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar: Düğün sezonu sonrası...
İnsanlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşler herkesi şaşırtıyor. Yastık altı yatırımı olarak çok tercih edilen altında yaşanan sert manevralar gözlerin son duruma çevrilmesine neden oldu. Uzmanlar gelecek günlerdeki fiyatların seyriyle ilgili analizler yapıyor. Fiyatların seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Bu hafta 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamlamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında geçtiğimiz hafta önemli açıklamalar yaptı.
Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar geldi. Düğün sezonu sonrası her şey değişebilir. Bu hafta altın fiyatlarının 490 lira seviyelerini test etmesinin ardından gözler fiyatların seyrine çevriliyor. Yakın zamanda alış satış fiyatlarında yaşanan düşüş neticesinde pek çok kişi kuyumculara akın edip altınını bozdurmak istemişti. Fiyatların toparlanmaya başlamasıyla da çoğu kişi bu fikrinden vazgeçmişti. Bugünkü düşüşün ardından yapılan uzman yorumları sıkı takip altına alındı. Uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son analizler dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli ikazlarda bulundu.