Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar: Düğün sezonu sonrası...

İnsanlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşler herkesi şaşırtıyor. Yastık altı yatırımı olarak çok tercih edilen altında yaşanan sert manevralar gözlerin son duruma çevrilmesine neden oldu. Uzmanlar gelecek günlerdeki fiyatların seyriyle ilgili analizler yapıyor. Fiyatların seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Bu hafta 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamlamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında geçtiğimiz hafta önemli açıklamalar yaptı.

03.07.2021 08:54 - Son Güncelleme: 03.07.2021 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





