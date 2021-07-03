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Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar: Düğün sezonu sonrası...

İnsanlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşler herkesi şaşırtıyor. Yastık altı yatırımı olarak çok tercih edilen altında yaşanan sert manevralar gözlerin son duruma çevrilmesine neden oldu. Uzmanlar gelecek günlerdeki fiyatların seyriyle ilgili analizler yapıyor. Fiyatların seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Bu hafta 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamlamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında geçtiğimiz hafta önemli açıklamalar yaptı.

03.07.2021 08:54 - Son Güncelleme: 03.07.2021 08:54
Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar: Düğün sezonu sonrası...

Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar geldi. Düğün sezonu sonrası her şey değişebilir. Bu hafta altın fiyatlarının 490 lira seviyelerini test etmesinin ardından gözler fiyatların seyrine çevriliyor. Yakın zamanda alış satış fiyatlarında yaşanan düşüş neticesinde pek çok kişi kuyumculara akın edip altınını bozdurmak istemişti. Fiyatların toparlanmaya başlamasıyla da çoğu kişi bu fikrinden vazgeçmişti. Bugünkü düşüşün ardından yapılan uzman yorumları sıkı takip altına alındı. Uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son analizler dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli ikazlarda bulundu.

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Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar: Düğün sezonu sonrası...

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

"Haftanın son işlem gününde değerli madende ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile oynaklığın artması muhtemel.

Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar: Düğün sezonu sonrası...

Hafta kapanışında belirleyici olabilecek tarım dışında istihdam artışının 700 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi, ortalama saatlik kazançların ise yıllık bazda ise %3,7 oranında artış sergilemesi bekleniyor.

Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar: Düğün sezonu sonrası...

100 GÜNLÜK ORTALAMA KIRILABİLİR

Beklentilerin üzerindeki bir veride ons altında 1.750 seviyesine kadar bir gerileme görülebilir. Ara ve ana destekler ise sırasıyla 1.765 ve 1.734 seviyelerinde.

Tacını tahtını kırdı attı! Altın fiyatları karşısında kral olacak! Uzman isimden önemli ihtar: Düğün sezonu sonrası...

Öte yandan, zayıf bir veride daha önce direnç olarak çalışan ve halihazırda 1.791 civarından geçen 100 günlük ortalama kırılabilir ve 1.808 hedefine doğru ivmelenme görülebilir."