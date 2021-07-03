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Bu şartları yerine getirene 10 ay boyunca 2.539 TL ödeme! Birçok kişinin haberi bile yok

Milyonlarca çalışan kişinin hakları iş sözleşmeleriyle güvence altına alınıyor. Çalışanlar işsiz kalması durumunda bile birçok haktan faydalanabiliyor. İşsiz kalan vatandaşlara, sosyal devlet kapsamında binlerce lira ödeme yapılıyor. 10 ay boyunca 2.539 TL ödeme alarak iş arama sürecinde rahat bir nefes alabilirsiniz. İşten çıkarıldığı tarihten önceki son 3 yıl içinde alınan maaş ve çalışılan gün sayısı belirleyici faktör oluyor. İşte; birçok kişinin bilmediği işsizlik maaşı hakkında detaylı bilgiler!

03.07.2021 15:37 - Son Güncelleme: 03.07.2021 15:37
Birçok kişinin haberi bile yok! Bu şartları yerine getirene 10 ay boyunca 2.539 TL ödeme!

Çalışma hayatında yer alan kişiler birçok haktan faydalanma şansı yakalıyor. İş sözleşmesi sona erdikten sonra bile bu hakları kullanabilir ve devlet desteklerini alabilirsiniz. Sosyal devlet kapsamında, çalışanların işsiz kalması durumunda birçok hak veriliyor. Bu hakların en önemlisi ise kuşkusuz işsizlik maaşı olmaktadır. İşsiz kalan vatandaşlar, gerekli şartları taşıdığı takdirde 10 ay boyunca her ay 2.539 TL ödeme alabilir! Peki; kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte çalışanların güvencesi olan işsizlik maaşı hakkında merak edilen bilgiler…

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Birçok kişinin haberi bile yok! Bu şartları yerine getirene 10 ay boyunca 2.539 TL ödeme!

Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şartlar;

-Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak hizmet akdine tabi olması,

Birçok kişinin haberi bile yok! Bu şartları yerine getirene 10 ay boyunca 2.539 TL ödeme!

-Çalışanın hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödemiş olması,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da online olarak baş başvurmuş olmasıdır.

Birçok kişinin haberi bile yok! Bu şartları yerine getirene 10 ay boyunca 2.539 TL ödeme!

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan işçinin hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekmektedir.

Birçok kişinin haberi bile yok! Bu şartları yerine getirene 10 ay boyunca 2.539 TL ödeme!

Başvuru işlemleri İŞKUR merkezlerine şahsen giderek ya da İŞKUR'un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ ile e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.