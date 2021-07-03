Bu şartları yerine getirene 10 ay boyunca 2.539 TL ödeme! Birçok kişinin haberi bile yok

Çalışma hayatında yer alan kişiler birçok haktan faydalanma şansı yakalıyor. İş sözleşmesi sona erdikten sonra bile bu hakları kullanabilir ve devlet desteklerini alabilirsiniz. Sosyal devlet kapsamında, çalışanların işsiz kalması durumunda birçok hak veriliyor. Bu hakların en önemlisi ise kuşkusuz işsizlik maaşı olmaktadır. İşsiz kalan vatandaşlar, gerekli şartları taşıdığı takdirde 10 ay boyunca her ay 2.539 TL ödeme alabilir! Peki; kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte çalışanların güvencesi olan işsizlik maaşı hakkında merak edilen bilgiler…