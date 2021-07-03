A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! A101 3 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek muhteşem fırsatlar!

A101 3 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri sabahın ilk saatleriyle birlikte şubelere geldi. Pek çok kategorideki indirim dikkat çektiği kataloğda Erpiliç Piliç Parmak Köfte, Şölen Chocodan's Bütün Fındıklı Karamelli Nugalı Sütlü Çikolata, 12'li Mistral Tuvalet Kağıdı Üç Katlı, Hacı Şakir Sabun Banyo, 5 litre Vernel Çamaşır Yumuşatıcı Gülün Büyüsü, 10'lu La Belle Hijyenik Ped Ultra Normal, Hair Shıne Şampuan Papatya, 5'li Clean&Fun Oluklu Bulaşık Süngeri, Şokoley Kakaolu Fındık Kreması, 48'li Lipton Çay Demlik Poşet Yellowlabel ve Ülker Albeni Extra Bar Çikolatalı Karamelli gibi pek çok üründe indirim fırsatı bulunuyor.

03.07.2021 10:31 - Son Güncelleme: 03.07.2021 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





