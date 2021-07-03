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A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! A101 3 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek muhteşem fırsatlar!

A101 3 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri sabahın ilk saatleriyle birlikte şubelere geldi. Pek çok kategorideki indirim dikkat çektiği kataloğda Erpiliç Piliç Parmak Köfte, Şölen Chocodan's Bütün Fındıklı Karamelli Nugalı Sütlü Çikolata, 12'li Mistral Tuvalet Kağıdı Üç Katlı, Hacı Şakir Sabun Banyo, 5 litre Vernel Çamaşır Yumuşatıcı Gülün Büyüsü, 10'lu La Belle Hijyenik Ped Ultra Normal, Hair Shıne Şampuan Papatya, 5'li Clean&Fun Oluklu Bulaşık Süngeri, Şokoley Kakaolu Fındık Kreması, 48'li Lipton Çay Demlik Poşet Yellowlabel ve Ülker Albeni Extra Bar Çikolatalı Karamelli gibi pek çok üründe indirim fırsatı bulunuyor.

03.07.2021 10:31 - Son Güncelleme: 03.07.2021 10:31
A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! A101 3 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek muhteşem fırsatlar!

A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! A101 3 Temmuz aktüel kataloğuyla pek çok indirimli ürün firmanın binlerce şubesinde satışa sunuldu. A101'de bu hafta sonu Galle Sirke Üzüm, 2 Litre Lipton Buzlu Çay Şeftali, Ofçay Çay Tiryakisine, Vince Çikolata Bitter Kahve Kırıklı, Tarabya Eritme Telli Peynir, Mr. Potato Patates Cipsi Acı&baharat, Nescafe Kahve 3'ü 1 Arada, Vince Juliet Çikolata Bütün Fındıklı Pirinç Patlaklı, 10'lu La Belle Hijyenik Ped Ultra Normal ve Hair Shıne Şampuan Papatya ürünleri dikkat çekiyor.

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A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! A101 3 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek muhteşem fırsatlar!

Erpiliç Piliç Parmak Köfte

A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! A101 3 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek muhteşem fırsatlar!

Şölen Chocodan's Bütün Fındıklı Karamelli Nugalı Sütlü Çikolata

A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! A101 3 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek muhteşem fırsatlar!

12'li Mistral Tuvalet Kağıdı Üç Katlı

A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! A101 3 Temmuz aktüel kataloğunda es geçilmeyecek muhteşem fırsatlar!

Hacı Şakir Sabun Banyo