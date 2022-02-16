Taban maaş 5 bin 580 TL'yi geçti! 700 bin kamu işçisine enflasyon + 2.5 puanlık ek zam bugün hesapta! %28 zam KESİNLEŞTİ! İşte maaş hesabı...

Kamuda görev yapan işçiler için geçtiğimiz haftalarda müjde Başkan Erdoğan tarafından gelmişti. Kamuda görev yapan işçilerin zam oranı 2.5 puanlık ilave zam ile büyüdü. Memur ve emeklilerin ardından kamuda çalışan 700 bin kamu işçisi de bugün maaşlarında 2.5'lik ek artışı bugün maaş hesaplarında görecek. Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak 2.5 puanlık bir artış daha yapılmıştı. Bu kapsamda kamu işçisinin en düşük zam oranı %28'e ulaştı. Peki, kamu işçileri 2022 maaşları ne kadar oldu? Kamu işçisi maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...