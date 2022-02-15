Ayda 1547 TL'ye emeklilik! Evde üretim yapanlar nasıl emekli oluyor? Vergi muafiyetinden kimler yararlanıyor?
Devlet, evde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlarına emekli olma imkanı sağlıyor. Bunun için aylık bin 547 lira prim ödemek yetiyor. Ayrıca vergi muafiyeti de var...
15.02.2022 06:59
- Son Güncelleme: 15.02.2022 06:59
Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, hem vergiden muaf esnaf sayılıyor ve herhangi bir gelir vergisi ödemiyor hem de sigortalı olup prim yatırarak emeklilik imkanına kavuşuyor.