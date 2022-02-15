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Ayda 1547 TL'ye emeklilik! Evde üretim yapanlar nasıl emekli oluyor? Vergi muafiyetinden kimler yararlanıyor?

Devlet, evde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlarına emekli olma imkanı sağlıyor. Bunun için aylık bin 547 lira prim ödemek yetiyor. Ayrıca vergi muafiyeti de var...

Çığıl Ön Yener
15.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 15.02.2022 06:59
Ayda 1547 TL’ye emeklilik! Evde üretim yapanlar nasıl emekli oluyor? Vergi muafiyetinden kimler yararlanıyor?

Herhangi bir işyerinde çalışanlar gibi, evde üretenler de emeklilik imkanına sahip.

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Ayda 1547 TL’ye emeklilik! Evde üretim yapanlar nasıl emekli oluyor? Vergi muafiyetinden kimler yararlanıyor?

Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, hem vergiden muaf esnaf sayılıyor ve herhangi bir gelir vergisi ödemiyor hem de sigortalı olup prim yatırarak emeklilik imkanına kavuşuyor.

Ayda 1547 TL’ye emeklilik! Evde üretim yapanlar nasıl emekli oluyor? Vergi muafiyetinden kimler yararlanıyor?

NASIL BAŞVURULUYOR?
Bunun için öncelikle vergi dairelerine başvurup 'esnaf vergi muafiyeti belgesi' almak gerekiyor.

Ayda 1547 TL’ye emeklilik! Evde üretim yapanlar nasıl emekli oluyor? Vergi muafiyetinden kimler yararlanıyor?

Bu belgeyi alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak sigortalı da oluyor.

Ayda 1547 TL’ye emeklilik! Evde üretim yapanlar nasıl emekli oluyor? Vergi muafiyetinden kimler yararlanıyor?

2021'de 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayıldı. Bu yıl ise 29 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün sigortalı çalışmış sayılıyor.

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