Ayda 1.547 TL: Tek bir belgeyle SGK'ya başvuran maaş alacak! Geliri olmayan ev hanımlarına emeklilik! Vergiden de muaf olacaklar...

Evde el işleri yaparak bütçesine katkı sağlayan ev kadınlarına devlet tarafından emekli olma imkanı sağlanıyor. İş yerinde çalışanlar gibi evde üretim yapanlar da emeklilik hakkına sahip oluyor. Evde kendi üretimini yapan kadınlar, hem vergiden muaf olup hem de esnaf sayılıyor. Böylece herhangi bir gelir vergisi ödemiyor, sigortalı olup prim yatırılarak emeklilik imkanına kavuşmuş oluyor. Bunun için aylık bin 157 TL prim ödemek yeterli. Bir zamanlar çalışmış olsun ya da olmasın şuan için herhangi bir işte çalışmayan kadınların emekli olması için uygun şartların sağlanması gerekir. Peki, ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarının emekli olması için gerekli şartlar nelerdir? İşte merak edilenler!