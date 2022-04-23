📣SUV araç alacaklar yaşadı! 🚔2022 Nisan ayı bütçeye en uygun SUV araç modelleri, fiyatları! 💸100 bin TL'nin altında ikinci el SUV araçlar!
SUV araç alacaklar yaşadı, binlerce kişi bütçesine uygun modeli tercih etmek istiyor ve bu nedenle sıfır yerine ikinci el piyasasına ilgi gösteriyor. Yaşam tarzı ve geniş ailelere uygun olan SUV modellere olan ilgi günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda ve ikinci el en uygun SUV fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2022 Nisan ayı bütçeye en uygun SUV araç modelleri, fiyatlarını haberimizde derledik. 100 bin TL'nin altında ikinci el SUV araçları inceleyerek otomobil bayilerine gitmeden önce hangi modeli alacağınıza karar verebilirsiniz.
23.04.2022 19:36 - Son Güncelleme: 23.04.2022 19:36
Zorlu arazi koşullarında bile tam performans sergileyen, geniş ailelerin rahatça sığmasını sağlayan SUV araçlar oldukça revaçta ve hal böyle olunca fiyatları da çok merak ediliyor. 2022 Nisan ayı bütçeye en uygun SUV araç modelleri, fiyatları haberimizde yer alıyor. Bütçesini zorlamadan hayalini kurduğu SUV araca kavuşmak isteyenler 100 bin TL'nin altında ikinci el SUV araçları haberimizden inceleyerek karar verme aşamasını kolaylaştırabilir ve sonrasında bayileri ziyaret edebilir.