Sürücülere duyuru yapıldı, bunu yapanlar indirimli alacak! Akaryakıtta indirim için harekete geçildi! İkisi de 30 TL yaptı! Benzin, dizel ve LPG...
ING Bankası ile BP anlaştı yeni bir kampanyaya imza attı. Shell ise Türk Telekom Prime kullanan otomobil sahipleri ne özel kampanya başlattığını duuyurdu. İstasyonlara gidecek olanlar dikkat! İndirimleri kullanmadan geçmeyin. ING Bank kampanya doğrultusunda Bonus üyesi BP istasyonlarında indirim yapmaya başladıklarını duyurdu. Kampanyaların detayları da açıklandı. Shell Türk Telekom Prime kullanan otomobil sahipleri için duyurduğu kampanyanın 31 Ocak'ta sona ereceğini bildirirken, ING Bank'ın BP kampanyası ise 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. İşte detaylar...
Sürücülere duyuru yapıldı. Bunları yapan karlı çıkacak. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonra bankalar harekete geçti ve kampanyalarını açıklamaya başladı. Akaryakıt kampanyasına katılanlar indirimden faydalanacak. Buna göre Bonus üyesi BP istasyonlarında ayrı günlerde 4 defa 150 TL harcama yapanlar indirim kazanıyor. Shell de yaptığı duyurusunda Türk Telekom Prime müşterilerine tek seferde yapacakları 200 TL ve üzeri yakıt alışverişlerinde indirim yapılacağını bildirdi. İşte her iki kampanyanın da detayları...
Akaryakıt istasyonların gitmeden bu indirim kampanyalarını okumadan geçmeyin. ING Bank, başlattığı akaryakıt kampanyasının detaylarını şöyle açıkladı;
Bonus üyesi BP istasyonlarında ayrı günlerde 4 defa 150 TL harcama yapan 30 TL indirim kazanacak. Kampanya 1 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce "BP" yazıp, 2205'e SMS gönderilecek.
Shell tarafından yapılan duyuruda da kampanyanın 6 Aralık'ta başladığı ve 31 Ocak'a kadar devam edeceği ifade edilildi.
Türk Telekom Prime müşterilerine tek seferde yapacakları 200 TL ve üzeri yakıt alışverişlerinde harcayabilecekleri 30 TL değerinde 3.000 Smart puan hediye edileceği bildirildi.