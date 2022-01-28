Sürücülere duyuru yapıldı, bunu yapanlar indirimli alacak! Akaryakıtta indirim için harekete geçildi! İkisi de 30 TL yaptı! Benzin, dizel ve LPG...

Sürücülere duyuru yapıldı. Bunları yapan karlı çıkacak. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonra bankalar harekete geçti ve kampanyalarını açıklamaya başladı. Akaryakıt kampanyasına katılanlar indirimden faydalanacak. Buna göre Bonus üyesi BP istasyonlarında ayrı günlerde 4 defa 150 TL harcama yapanlar indirim kazanıyor. Shell de yaptığı duyurusunda Türk Telekom Prime müşterilerine tek seferde yapacakları 200 TL ve üzeri yakıt alışverişlerinde indirim yapılacağını bildirdi. İşte her iki kampanyanın da detayları...