13 milyona iki ikramiye müjdesi! Nisan-Temmuz ayında ödenecek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 1.100 TL ikramiyeye zam var mı?
Emekli ve memura ek zam yapılmasını içeren kanun yasalaşmasının ardından emekli maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihler de netlik kazanmıştı. 27 Ocak Perşembe günü itibariyle başlanan ödemeler ilgililerin hesaplarına aktarıldı. Toplamda 2 milyon 386 bin 565 kişinin yararlanacağı maaşlarda oluşan farklar için emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar ödeme alacaklar. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur emeklileri dahil tüm emekli ve memurların maaşlarına 2022 yılında yapılacak zamların belirlenmesinin ardından sırada 2022 yılı emekli bayram ikramiyesi oranları yer alıyor. Peki, 2022'de emekli bayram ikramiyeleri arttı mı? İşte detaylar...
Memur ve Emekliye Ek Zam Ne Kadar?
2022 yılına ait emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesi ile vatandaşlar zamlı maaşlarını almak için gün saymaya başladı. Bu yıl memur ve memur emeklisi maaşlarında %2,5'lik yapılan ek zam ile %7,5 oranında enflasyonun zammına ek destek sağlandı. İlgili gruplarlar bu sayede %30,5 oranında zamla maaşlarını 2022 yılının ilk 6 ayı için almaya başlayacak. 27 Ocak itibariyle maaş farkı ödemelerine başlandı.
Emekli Maaş Zam Farkı Nereden Ödenecek?
Emekli maaşlarında görülen zam farkının ödemelerine 27 Ocak itibariyle başlandı.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yer alan 4/1-c bendi kapsamında sayılan 2 milyondan fazla kişi için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere aylıklarda görülecek fark miktarının, hali hazırda aylık aldıkları bankalar üzerinden ve PTT şubeleri aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.