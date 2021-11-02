Süreyi en az 2-3 yıl düşürecek! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile gün sayan kadın ve erkeklere müjde! Artık eli kulağında...
Son haftaların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi makamlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı. Bakanlık tarafından hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
02.11.2021 17:24
- Son Güncelleme: 02.11.2021 17:24
Süreyi en az 2-3 yıl düşürecek! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile gün sayan kadın ve erkeklere müjde verildi! Artık eli kulağında... EYT son dakika haberleri konu hakkında yaşanan son gelişmelerin sonrasında yüz binlerce vatandaş tarafından anbean inceleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar başlıyor ve binlerce kişi yaşanacak gelişmelere kilitlendi.