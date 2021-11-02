Süreyi en az 2-3 yıl düşürecek! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile gün sayan kadın ve erkeklere müjde! Artık eli kulağında...

Süreyi en az 2-3 yıl düşürecek! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile gün sayan kadın ve erkeklere müjde verildi! Artık eli kulağında... EYT son dakika haberleri konu hakkında yaşanan son gelişmelerin sonrasında yüz binlerce vatandaş tarafından anbean inceleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar başlıyor ve binlerce kişi yaşanacak gelişmelere kilitlendi.