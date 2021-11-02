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Haberler Ekonomi Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL'ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur'lu herkes kazanacak!

Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL'ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur'lu herkes kazanacak!

Emeklilere 1800 TL'ye kadar karşılıksız, geri ödemesiz para veriliyor. Yeni emekli olanlar da bu imkandan yararlanıyor. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren haber TEB bankası tarafından duyuruldu. TEB'den yapılan açıklamada, "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor." ifadelerine yer verdi. Banka promosyonları ile maaş alırken kazançlı çıkabiliyorsunuz. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya 3 yıl taahüdü dolmuş vatandaşlar hak kazanacak. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...

02.11.2021 21:26 - Son Güncelleme: 02.11.2021 21:26
Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL’ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur’lu herkes kazanacak!

Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL'ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur'lu herkes kazanacak! Bankalar yarışa girdi. Ödeme miktarları artmaya başladı. Bu ödemelerden tüm emekliler yararlanacak. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca banka üzerinden almayı taahhüt eden ve en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor. TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon sunan kampanyalar son dönemde arttı.

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Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL’ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur’lu herkes kazanacak!

2021 yılı bitmeden emekliler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı beklerken, bir de ikramiye müjdesi geldi. TEB Bankası tarafından emekliler için yapılan açıklamada, 1.800 TL promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL’ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur’lu herkes kazanacak!

İşte banka tarafından yapılan açıklama;

Emeklilerimize 2.100 TL'ye varan destek TEB'de

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL’ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur’lu herkes kazanacak!

Ayrıca bankamızdan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterilerimiz onaylanan kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanıyor. Kampanya detayları için tıklayınız.

Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL’ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur’lu herkes kazanacak!

1.800 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:

Kampanya 08.10.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.
Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.

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