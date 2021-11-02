Bankaya gidip elden alabilirsiniz! 750 TL'ye ek toplamda 1.800 TL ödeme yapılacak! SGK, Bağ-Kur'lu herkes kazanacak! Bankalar yarışa girdi. Ödeme miktarları artmaya başladı. Bu ödemelerden tüm emekliler yararlanacak. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca banka üzerinden almayı taahhüt eden ve en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor. TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon sunan kampanyalar son dönemde arttı.