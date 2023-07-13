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Haberler Ekonomi Süreyi 6 yıla kadar öne çekecek! 3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! 50, 51, 52 yaşı dolana emeklilik piyangosu

Süreyi 6 yıla kadar öne çekecek! 3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! 50, 51, 52 yaşı dolana emeklilik piyangosu

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe teslim ederek, sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günü tamamlandığında milyonlarca kişi emekli maaşına kavuşuyor. Ancak bazı detayları bilmek herkes için önemli. Bazı durumlarda, sigortalılara erken emeklilik hakkı da tanınıyor. Bu sayede kadın ve erkekler beklenen tarihten daha önce maaş almaya başlama imkanına sahip olabiliyor.

13.07.2023 10:38 - Son Güncelleme: 13.07.2023 10:38
3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! Süreyi 6 yıla kadar öne çekecek! 50, 51, 52 yaşı dolana emeklilik piyangosu

Milyonlarca çalışan emeklilik yaş ve gün hesaplamalarını yaparak erken emeklilik şartlarını öğrenmek istiyor. Yasalarda, emekli olabilmek için prim, yaş ve sigortalılık süresi gibi üç şarta bakılıyor. Farklı iş kollarında çalışanlar bu şartları göz önünde bulundurarak emeklilik planlamalarını yapıyor. Bazı mesleklerde çalışanlar için ise süreler geriye çekilebiliyor. Çalışanlar için 3 önemli formülü şimdi tek tek anlatıyoruz. Emeklilik sürecinde her kişinin durumu farklılık gösterebiliyor ve farklı şartlara tabi olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! Süreyi 6 yıla kadar öne çekecek! 50, 51, 52 yaşı dolana emeklilik piyangosu
(Erkekler için)
Sigorta Primi Ödeme, Başlangıç Tarihi, Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı, Emeklilik Yaşı Şartı
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! Süreyi 6 yıla kadar öne çekecek! 50, 51, 52 yaşı dolana emeklilik piyangosu

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! Süreyi 6 yıla kadar öne çekecek! 50, 51, 52 yaşı dolana emeklilik piyangosu

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! Süreyi 6 yıla kadar öne çekecek! 50, 51, 52 yaşı dolana emeklilik piyangosu

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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