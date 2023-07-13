Süreyi 6 yıla kadar öne çekecek! 3 formülle erken emeklilik şartları belli oldu! 50, 51, 52 yaşı dolana emeklilik piyangosu

Milyonlarca çalışan emeklilik yaş ve gün hesaplamalarını yaparak erken emeklilik şartlarını öğrenmek istiyor. Yasalarda, emekli olabilmek için prim, yaş ve sigortalılık süresi gibi üç şarta bakılıyor. Farklı iş kollarında çalışanlar bu şartları göz önünde bulundurarak emeklilik planlamalarını yapıyor. Bazı mesleklerde çalışanlar için ise süreler geriye çekilebiliyor. Çalışanlar için 3 önemli formülü şimdi tek tek anlatıyoruz. Emeklilik sürecinde her kişinin durumu farklılık gösterebiliyor ve farklı şartlara tabi olabiliyor.