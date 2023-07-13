En az 7.500 TL maaş verilecek! 25 yıl evli kalana 48-49-50 yaşla erken emeklilik! Tek dilekçeyle Bağkur'lu oluyorsunuz! 4500 primle kısmi emeklilik imkanı...

Milyonlarca ev kadını ve anneler için erken emeklilik, sigorta imkanı geliyor. AK Parti'nin torba yasayla beraber Meclis'e sunmayı planladığı yasal düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Buna göre primlerin 3'te 1'ini devlet üstelenecek. Aynı zamanda doğum borçlanmasında sigortalılık tarihi zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor. Aynı zamanda yürütülecek olan Bağkur SSK prim eşitliği hayata geçtiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartının 4500 güne kadar geri çekilmesi hedefleniyor. Peki, 25 yıl evli kalana emeklilik gelecek mi? Ev hanımlarına, annelere emeklilik imkanları nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...