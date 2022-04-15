Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor

Böylece tasarruf sahiplerine çifte kazanç fırsatı da çıkmış oldu. Hem altın birikimi aynen korunurken hem de TL mevduat ile kazanç elde ediliyor. Peki sistem nasıl işliyor? Bu hesaplar nasıl açılıyor? Hangi avantajlar sunuluyor? İşte sistemin detayları: