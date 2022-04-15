RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor

Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor

Çeyrek Hesap Sistemi ile vatandaş altınlarını hem güvenli şekilde koruyor hem de kazanıyor. Bankaya yatırılan altınlar, altın olarak değerini korurken; aynı zamanda ilave kazanç da sağlanıyor.

15.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 15.04.2022 07:01
Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' kapsamındaki önemli yeniliklerden biri Çeyrek Hesap Sistemi oldu. Vatandaş, 'Çeyrek Hesap' ya da 'Kazandıran Çeyrek Hesap' ile çeyrek, yarım ve tam altınlarını güvenli şekilde korurken; altın birikimlerinden kazanma imkanı elde etti.

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Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor

Böylece tasarruf sahiplerine çifte kazanç fırsatı da çıkmış oldu. Hem altın birikimi aynen korunurken hem de TL mevduat ile kazanç elde ediliyor. Peki sistem nasıl işliyor? Bu hesaplar nasıl açılıyor? Hangi avantajlar sunuluyor? İşte sistemin detayları:

Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor

DARPHANE ÇEYREK ALTIN HESAP SİSTEMİ NEDİR?
Vatandaşların Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin fiziki birikimlerini Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'ne dahil bankalarda ve finans katılım bankalarında 'Çeyrek Hesap' ya da 'Kazandıran Çeyrek Hesap' açarak, hesaplarına yatırabildikleri sistemdir.

Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? SİSTEMİN AVANTAJLARINDAN NASIL YARARLANILIYOR?
Öncelikle sisteme dahil olan bankada çeyrek altın hesabının olması gerek.
Zaten bir çeyrek altın hesabı varsa veya oluşturmak isteniyorsa Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dahil olan banka şubesine gidilir.
Şubede yetkili altın değerleme uzmanına müracaat edilir.

Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor

İlgili banka tarafından hesap açmak isteyen vatandaşa genel bilgilendirme yapılır.
Banka ve müşteri arasında imzalanacak taahhütname ile altınlar müşteriden teslim alınır. Taahhütnamenin bir nüshası müşteriye verilir.
Banka tarafından teslim alınan altınlar Darphane'ye gönderilir. Darphane tarafından kontrol edilen altınlar, banka tarafından hesaba yatırılır ve hesap bakiyesi aktif hale getirilir.

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