Evdeki altın bankada iki kez kazanç olacak: Çeyrek hesap sistemi ile vatandaş kazancını koruyor
Çeyrek Hesap Sistemi ile vatandaş altınlarını hem güvenli şekilde koruyor hem de kazanıyor. Bankaya yatırılan altınlar, altın olarak değerini korurken; aynı zamanda ilave kazanç da sağlanıyor.
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' kapsamındaki önemli yeniliklerden biri Çeyrek Hesap Sistemi oldu. Vatandaş, 'Çeyrek Hesap' ya da 'Kazandıran Çeyrek Hesap' ile çeyrek, yarım ve tam altınlarını güvenli şekilde korurken; altın birikimlerinden kazanma imkanı elde etti.
DARPHANE ÇEYREK ALTIN HESAP SİSTEMİ NEDİR?
Vatandaşların Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin fiziki birikimlerini Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'ne dahil bankalarda ve finans katılım bankalarında 'Çeyrek Hesap' ya da 'Kazandıran Çeyrek Hesap' açarak, hesaplarına yatırabildikleri sistemdir.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? SİSTEMİN AVANTAJLARINDAN NASIL YARARLANILIYOR?
Öncelikle sisteme dahil olan bankada çeyrek altın hesabının olması gerek.
Zaten bir çeyrek altın hesabı varsa veya oluşturmak isteniyorsa Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dahil olan banka şubesine gidilir.
Şubede yetkili altın değerleme uzmanına müracaat edilir.
İlgili banka tarafından hesap açmak isteyen vatandaşa genel bilgilendirme yapılır.
Banka ve müşteri arasında imzalanacak taahhütname ile altınlar müşteriden teslim alınır. Taahhütnamenin bir nüshası müşteriye verilir.
Banka tarafından teslim alınan altınlar Darphane'ye gönderilir. Darphane tarafından kontrol edilen altınlar, banka tarafından hesaba yatırılır ve hesap bakiyesi aktif hale getirilir.