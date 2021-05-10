BİM'de 48 fırsatlı ürün görücüye çıkacak! BİM 11 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimlere son 27 saat!

BİM 11 Mayıs aktüel kataloğu indirimleri yarın sabah vitrinde olacak. Çeşitli indirimlerin yer aldığı BİM'de salı gününden itibaren Fairy Platinum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti, Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto, Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost, Red Velvet Dondurulmuş Sufle, Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Aknaz Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri, Lezita İskender Soslu Piliç Döner, Güzel Ada Gıda Glutensiz Unlar, Akdo Dondurma Sade&Kakao, Danet Dana Füme Kavurma ve Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava ürünleri dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken kataloğ merak ediliyor.

10.05.2021 18:47 - Son Güncelleme: 10.05.2021 18:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





