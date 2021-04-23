Süper promosyon müjdesi! Bankaların promosyon ödemeleri zammı! Bankalar emekli olan kişilere yüksek promosyon dağıtıyor!
Bankaların promosyon ödemeleri zammı olacak mı sorusu oldukça merak ediliyor. Bankaların emekli olan kişilere yüksek promosyon dağıtması ise vaatdaşların yüzlerini güldürüyor. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Bu anlamda Yapı Kredi, Ziraat, İş Bankası, Finansbank, Garanti ve TEB bankaları kesenin ağzını açtı. Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler.
2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor?
PROMOSYON ÖDEMESİ HER YIL YAPILIR MI?
Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası maaş promosyonu başvurusu için SMS göndemek isteyen kişilerin PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını da ekleyerek oluşturmuş oldukları kısa mesajı 4757 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2020 için ilan edilen rakamlar;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.
QNB FİNANSBANK'TAN YENİ PROMOSYON
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ya da en az 3 yıl daha bu bankadan almaya söz veren emeklilere 1.300 TL emekli promosyon müjdesi geldi
Aylık emekli maaşı 1.499 TL altında olan emeklilere 850 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 1.100 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.300 TL promosyon ödemesi yapılacak.