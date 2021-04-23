Doğal gaz, su ve elektrik faturalarında bunlara dikkat! Yılda 200-250 TL fark! Milyonları ilgilendiren detaylar…
Milyonları ilgilendiren flaş bir açıklama geldi, doğal gaz, su ve elektrik faturalarında bunlara dikkat. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala tatil hayali kuran vatandaşlar bazı noktaları önemsemiyor ve önemsemedikleri bu detaydan dolayı doğal gaz, su ve elektrik faturalarında yüksek miktarlarla karşılaşıyor. Elektrik faturasında yılda 200-250 TL fark görülüyor. Milyonları ilgilendiren uzman uyarısı doğal gaz, su ve elektrik faturalarını düşürmenizi sağlıyor. İşte konuya dair detaylar…
Milyonları ilgilendiren flaş bir açıklama geldi, doğal gaz, su ve elektrik faturalarında bunlara dikkat. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala tatil hayali kuran vatandaşlar bazı noktaları önemsemiyor ve önemsemedikleri bu detaydan dolayı doğal gaz, su ve elektrik faturalarında yüksek miktarlarla karşılaşıyor. Elektrik faturasında yılda 200-250 TL fark görülüyor. Milyonları ilgilendiren uzman uyarısı doğal gaz, su ve elektrik faturalarını düşürmenizi sağlıyor. İşte konuya dair detaylar…
Uzmanlar uyarıyor, tatile giderken ya da evden çıkarken bazı noktalara dikkat edilmediği için fazla fatura ödenmek durumunda kalınıyor. Doğal gaz, su ve elektrik faturalarında bunlara dikkat edilmesi faturaların azalmasını sağlıyor. Elektrik faturasında yılda 200-250 TL fark sağlayan detaylarla ilgili yapılan uyarılar neler? Doğal gaz, su ve elektrik faturalarını azaltmak için nelere dikkat edilmeli?
ACELE ETMEYİN!
Tatil için genelde son dakika hazırlık yapılıyor ve evden acele çıkılıyor. Gönül rahatlığıyla tatile gitmek ve aklınızın evde kalmaması için tatile çıkarken evinizde gerekli önlemleri almanızda fayda var. 'Nasıl olsa unutmam' dediğiniz kolay gibi görünen bazı şeyleri, tatile gittiğiniz anda telaşla yapmadığınızı fark edersiniz. Bunların başında da enerji ve su tüketimiyle ilgili önlemler geliyor.
YAPILACAKLAR LİSTESİ HAZIRLAYIN!
Gerekli önlemler alınmadığı için tatile çıktığınızda eviniz günlük olarak kullanılmasa da masraflar devam eder. Öncelikle her tatile gidişinizde evden çıktığınız andan itibaren 'acaba fişe takılı bir şey kaldı mı, muslukları kapatmış mıydım, kapıları kilitledim mi?' gibi sorular kafanızı meşgul ediyorsa mutlaka evde yapılacaklar listesi hazırlayın. Bu konuda da önceliğiniz elektrikle ilgili tedbirler olsun. Ama tatil takvimi yaklaşmadan önce planlı alışveriş de listede ilk sırada bulunmalı.
ŞALTERLERİ İNDİRİN!
Tatildeyken elektrik tüketimiyle ilgili alınabilecek en kestirme yol şalterleri indirmektir. Fakat düşünmeden yapılan bu hamle bazı sıkıntılara neden olabilir. Örneğin şalterleri indirdiğinizde çok az kullandığınız için aklınıza gelmeyen derin dondurucunuz çalışmaz ve sakladığınız tüm gıdalar bozulur. Ayrıca evde güvenlik kamerası, alarm gibi cihazlarınız da devre dışı kalır. O nedenle çalışması gereken cihazların elektriğini kesmeyen şalterleri indirebilirsiniz.