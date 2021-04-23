Doğal gaz, su ve elektrik faturalarında bunlara dikkat! Yılda 200-250 TL fark! Milyonları ilgilendiren detaylar…

YAPILACAKLAR LİSTESİ HAZIRLAYIN!

Gerekli önlemler alınmadığı için tatile çıktığınızda eviniz günlük olarak kullanılmasa da masraflar devam eder. Öncelikle her tatile gidişinizde evden çıktığınız andan itibaren 'acaba fişe takılı bir şey kaldı mı, muslukları kapatmış mıydım, kapıları kilitledim mi?' gibi sorular kafanızı meşgul ediyorsa mutlaka evde yapılacaklar listesi hazırlayın. Bu konuda da önceliğiniz elektrikle ilgili tedbirler olsun. Ama tatil takvimi yaklaşmadan önce planlı alışveriş de listede ilk sırada bulunmalı.