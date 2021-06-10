Süper gelişme ceplerde ilaç tesiri gösterecek! Maaşa göre en çok 1.600 TL ödeme alabilirsiniz! Bankamatikten derhal çekin. 13 milyondan fazla emekli 2021 yılının ilk emekli bayram ikramiyesini geçen ay cebine koydu. Ayrıca önümüzdeki ay 5 Temmuz Pazartesi günü emeklilerin yeni zamlı maaşları belli olacak. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı merak ediyor.