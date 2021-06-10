Süper gelişme ceplerde ilaç tesiri gösterecek! Maaşa göre en çok 1.600 TL ödeme alabilirsiniz! Bankamatikten derhal çekin
Pek çok bankanın promosyon ödemesi konusunda yarışı kızışırken verilen miktarda artış yaşandı. Geçen ay ilk bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi diğer yandan da gelecek ay maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla bekliyor. Bu süreçte taahüt süresi dolan emekliler promosyon imkanları hakkında da haberdar olmak istiyor. Henüz banka tercihini yapmamış olanlara çeşitli teklifler sunuluyor. Alınan maaşa göre en az 500-625-750 lira ödeme yapılıyor ve özel bankaların kampanyalarındaki tutar artıyor. Promosyonda ödemeler tek seferlik 1.600 liraya kadar ulaşıyor ve yanında sunulan ek imkanlar dikkatleri cezbetmeye devam ediyor.
Süper gelişme ceplerde ilaç tesiri gösterecek! Maaşa göre en çok 1.600 TL ödeme alabilirsiniz! Bankamatikten derhal çekin. 13 milyondan fazla emekli 2021 yılının ilk emekli bayram ikramiyesini geçen ay cebine koydu. Ayrıca önümüzdeki ay 5 Temmuz Pazartesi günü emeklilerin yeni zamlı maaşları belli olacak. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı merak ediyor.