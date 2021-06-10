Erken emekliliğin yolu açıldı! Borçlanma yaparak erken emekli olabilmek mümkün! Geriye dönük vergi indirimi fırsatı…
Milyonlarca vatandaş için erken emekliliğin yolu açıldı. Yıllarca çalışan tüm vatandaşların hayali bir gün emekli olmak ve rafah bir yaşlılık hayatı yaşamaktır. Bunun için yaş, primlerin ödenme durumu, sigorta başlangıç tarihi gibi detaylar son derece önem taşımaktadır. Bu hayali daha erkene çekmek isteyen kadınlar ve erkekler için borçlanma yaparak erken emekli olabilmek mümkün. Peki borçlanma nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Ayrıca Geriye dönük vergi indirimi fırsatından da yararlanmak mümkün. İşte detaylar…
Milyonlarca vatandaş için erken emekliliğin yolu açıldı. Yıllarca çalışan tüm vatandaşların hayali bir gün emekli olmak ve rafah bir yaşlılık hayatı yaşamaktır. Bunun için yaş, primlerin ödenme durumu, sigorta başlangıç tarihi gibi detaylar son derece önem taşımaktadır. Bu hayali daha erkene çekmek isteyen kadınlar ve erkekler için borçlanma yaparak erken emekli olabilmek mümkün. Peki borçlanma nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Ayrıca Geriye dönük vergi indirimi fırsatından da yararlanmak mümkün. İşte detaylar…
Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emeklilik yer alıyor ve milyonlarca vatandaş bu hayale ulaşmak istiyor. Yaşlılık hayatını rahat bir şekilde sürdürmek isteyenler düzenli primlerini ödüyor ve emekli olacağı yaşı bekliyor. Fazla uzun beklemeye gerek kalmadan kadın ve erkekler için sunulan borçlanma imkanı ile birlikte emeklilik tarihini daha öne çekmek mümkün. Ayrıca geriye dönük vergi indiriminden de faydalanılabiliyor. İşte erken emeklilikte borçlanmaya dair merak edilenler…
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor. En fazla askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapılıyor. Uzun ve kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapılabiliyor.
2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar.
Doğum borçlanması her çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar yapılabilmektedir. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını en düşük kazançtan yapan bir kadın sigortalı 2021 yılında 27.475.20 TL ödeyecek.