Erken emekliliğin yolu açıldı! Borçlanma yaparak erken emekli olabilmek mümkün! Geriye dönük vergi indirimi fırsatı…

2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar.

Doğum borçlanması her çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar yapılabilmektedir. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını en düşük kazançtan yapan bir kadın sigortalı 2021 yılında 27.475.20 TL ödeyecek.