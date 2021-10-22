Süper emeklilik İHYA ediyor! Bağ-Kur ve SGK çalışanlarının beklediği haber! Emekli olmak isteyenlere 1 Kasım uyarısı!

* 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla olan prim borçlarını ödemediği için, geçici 83. madde gereği, sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, durdurulan bu sürelerini ihya edebilecekler. İhya talebinin durdurulan tüm sigortalılık süreleri için yapılması gerekiyor, kısmi ihya yapılamıyor.

Daha önce Bağ-Kur kapsamında çalışması olmakla birlikte kayıt ve tescili yapılmamış olanların ihya hükümlerinden yararlanmaları söz konusu değil.