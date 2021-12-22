Süper emeklilik geldi! Gözler oradaydı! İHYA olacaksınız! Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak
Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak... Erken emeklilik için borçlanma yoluna gidecek vatandaşlar yeni yıldan itibaren yüksek prim borçlanmasıyla karşılaşacaklar! 10 günden az bir süre kaldığını hatırlatan yetkililer SGK askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları ile emekli olmak isteyenlerin en geç 31 Aralık tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini hatırlattı. İşte SGK prim borçlanma oranları.
22.12.2021 09:00
- Son Güncelleme: 22.12.2021 09:00
SGK Borçlanma Oranları Yükseldi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadın ve erkek sigortalıların belirli nedenlere bağlı olarak primlerine işlemeyen süreleri için borçlanma uygulamasına giderek emekliliğin öne çekilmesini sağlıyor.
Yeni yıldan itibaren vatandaşlar daha yüksek fark ödeyerek borçlanabilecek. 31 Aralık 2021 tarihinden önce emekliliğini öne çekmek için borçlanma yoluna gidecek vatandaşlar ise güncel asgari ücret oranından yapılan düşük hesaplama ile borçlanabilecek.