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Süper emeklilik geldi! Gözler oradaydı! İHYA olacaksınız! Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak

Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak... Erken emeklilik için borçlanma yoluna gidecek vatandaşlar yeni yıldan itibaren yüksek prim borçlanmasıyla karşılaşacaklar! 10 günden az bir süre kaldığını hatırlatan yetkililer SGK askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları ile emekli olmak isteyenlerin en geç 31 Aralık tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini hatırlattı. İşte SGK prim borçlanma oranları.

takvim.com.tr
22.12.2021 09:00 - Son Güncelleme: 22.12.2021 09:00
Süper emeklilik geldi! Gözler oradaydı! İHYA olacaksınız! Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak

SGK Borçlanma Oranları Yükseldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadın ve erkek sigortalıların belirli nedenlere bağlı olarak primlerine işlemeyen süreleri için borçlanma uygulamasına giderek emekliliğin öne çekilmesini sağlıyor.

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Süper emeklilik geldi! Gözler oradaydı! İHYA olacaksınız! Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak

Kadınlar doğum borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken erkekler ise askerlik borçlanması ile geçen prim sürelerini hesaplatarak emekli olabiliyorlar.

Süper emeklilik geldi! Gözler oradaydı! İHYA olacaksınız! Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak

Asgari ücret rakamları baz alınarak yapılan hesaplamalarda ise 2022 yılı için asgari ücrete rekor zam gelmesi borçlanma oranlarının da artmasına neden oldu.

Süper emeklilik geldi! Gözler oradaydı! İHYA olacaksınız! Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak

Yeni yıldan itibaren vatandaşlar daha yüksek fark ödeyerek borçlanabilecek. 31 Aralık 2021 tarihinden önce emekliliğini öne çekmek için borçlanma yoluna gidecek vatandaşlar ise güncel asgari ücret oranından yapılan düşük hesaplama ile borçlanabilecek.

Süper emeklilik geldi! Gözler oradaydı! İHYA olacaksınız! Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak

2021 yılı için günlük en düşük 38 lira olan borçlanma oranı bu tarihten sonra 57 liraya kadar yükselecek.

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