Sudan ucuz fiyatlı daire müjdesi! TOKİ 26 ilde harekete geçti! En az 462-560-810 lira taksitle...

Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla daire sahibi yapan TOKİ yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kira öder gibi ev almak artık daha kolay. TOKİ 20'den fazla ilde projeler hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan dairelerin detaylı listesi merak konusu oldu.

03.07.2021 14:30 - Son Güncelleme: 03.07.2021 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





