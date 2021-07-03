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Sudan ucuz fiyatlı daire müjdesi! TOKİ 26 ilde harekete geçti! En az 462-560-810 lira taksitle...

Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla daire sahibi yapan TOKİ yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kira öder gibi ev almak artık daha kolay. TOKİ 20'den fazla ilde projeler hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan dairelerin detaylı listesi merak konusu oldu.

03.07.2021 14:30 - Son Güncelleme: 03.07.2021 14:30
Sudan ucuz fiyatlı daire müjdesi! TOKİ 26 ilde harekete geçti! En az 462-560-810 lira taksitle...

Sudan ucuz fiyatlı daire müjdesi! TOKİ 26 ilde yeni projeler için harekete geçti. Daire sahibi olmak isteyenler için 380-1300 lira taksit aralığında müthiş fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun bir konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sudan ucuz fiyatlı daire müjdesi! TOKİ 26 ilde harekete geçti! En az 462-560-810 lira taksitle...

BAŞVURULAR 14 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.

Sudan ucuz fiyatlı daire müjdesi! TOKİ 26 ilde harekete geçti! En az 462-560-810 lira taksitle...

1.025 KONUT SATIŞA ÇIKACAK

İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak.

Sudan ucuz fiyatlı daire müjdesi! TOKİ 26 ilde harekete geçti! En az 462-560-810 lira taksitle...

Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.

Sudan ucuz fiyatlı daire müjdesi! TOKİ 26 ilde harekete geçti! En az 462-560-810 lira taksitle...

Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor.