BİM'de dört gözle beklenen fırsatlar gelip çatıyor! BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şıkır şıkır kampanyalar!
BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi ve fiyatları belli oldu. BİM'de gelecek hafta Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava, Tadelle Sütlü Çikolatalı Dondurma, Patito Cheddar Peyniri & Jalapeno Biber Aromalı Patates Cipsi, Bugido Dudi Kornet Tutti Frutti, Kelly's Fitness Club Pirinç Gevreği, Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay, Kızılay Nar Aromalı Maden Suyu, Tat Ketçap 250 gr + Mayonez 210 gr + Hardal 230 gr, Dtx20 Vitaminli Kolajenli Mineralli İçecek, Booza Tahıllı Meyveli İçecek, Dimes Meyve Suyu %100 Karışık Smoothie, Nescafe 3'ü 1 Arada Hazır Kahve ürünleri dikkat çekiyor.
BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğundaki tüm ürünler gelecek hafta salı günü raflardaki yerini alacak. Yiyecek ve içecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Urban Care Saç Bakım Şampuanı, Mahmood Coffee 3'ü 1 Arada Hazır Kahve + Fincan + Kavanoz Seti, Urban Care Durulanmayan Saç Bakım Kremi, Scarlett Hijyenik Ped Eko Paket, Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu, Jenny & Willy Bebek Bezi Paketleri, Jenny & Willy Pudra Kokulu Islak Havlu ve Güldal Ultra Çamaşır Suyu dikkatleri üzerine çekti.