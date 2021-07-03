BİM'de dört gözle beklenen fırsatlar gelip çatıyor! BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şıkır şıkır kampanyalar!

BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğundaki tüm ürünler gelecek hafta salı günü raflardaki yerini alacak. Yiyecek ve içecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Urban Care Saç Bakım Şampuanı, Mahmood Coffee 3'ü 1 Arada Hazır Kahve + Fincan + Kavanoz Seti, Urban Care Durulanmayan Saç Bakım Kremi, Scarlett Hijyenik Ped Eko Paket, Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu, Jenny & Willy Bebek Bezi Paketleri, Jenny & Willy Pudra Kokulu Islak Havlu ve Güldal Ultra Çamaşır Suyu dikkatleri üzerine çekti.