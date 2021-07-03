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BİM'de dört gözle beklenen fırsatlar gelip çatıyor! BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şıkır şıkır kampanyalar!

BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi ve fiyatları belli oldu. BİM'de gelecek hafta Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava, Tadelle Sütlü Çikolatalı Dondurma, Patito Cheddar Peyniri & Jalapeno Biber Aromalı Patates Cipsi, Bugido Dudi Kornet Tutti Frutti, Kelly's Fitness Club Pirinç Gevreği, Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay, Kızılay Nar Aromalı Maden Suyu, Tat Ketçap 250 gr + Mayonez 210 gr + Hardal 230 gr, Dtx20 Vitaminli Kolajenli Mineralli İçecek, Booza Tahıllı Meyveli İçecek, Dimes Meyve Suyu %100 Karışık Smoothie, Nescafe 3'ü 1 Arada Hazır Kahve ürünleri dikkat çekiyor.

03.07.2021 16:02 - Son Güncelleme: 03.07.2021 16:03
BİM'de dört gözle beklenen fırsatlar gelip çatıyor! BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şıkır şıkır kampanyalar!

BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğundaki tüm ürünler gelecek hafta salı günü raflardaki yerini alacak. Yiyecek ve içecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Urban Care Saç Bakım Şampuanı, Mahmood Coffee 3'ü 1 Arada Hazır Kahve + Fincan + Kavanoz Seti, Urban Care Durulanmayan Saç Bakım Kremi, Scarlett Hijyenik Ped Eko Paket, Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu, Jenny & Willy Bebek Bezi Paketleri, Jenny & Willy Pudra Kokulu Islak Havlu ve Güldal Ultra Çamaşır Suyu dikkatleri üzerine çekti.

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BİM'de dört gözle beklenen fırsatlar gelip çatıyor! BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şıkır şıkır kampanyalar!

Jenny & Willy
Pudra Kokulu Islak Havlu
• 3x56

BİM'de dört gözle beklenen fırsatlar gelip çatıyor! BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şıkır şıkır kampanyalar!

Jenny & Willy
Bebek Şampuanı
• 500 ml
• SLS paraben boya silikon içermez

BİM'de dört gözle beklenen fırsatlar gelip çatıyor! BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şıkır şıkır kampanyalar!

Scarlett
Hijyenik Ped Eko Paket
• 40'lı Normal
• 28'li Gece

BİM'de dört gözle beklenen fırsatlar gelip çatıyor! BİM 6 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şıkır şıkır kampanyalar!

Urban Care
Durulanmayan Saç Bakım Kremi
• 150 ml