Vav TV İzle

Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonu 30 ülkeye ihraç ediliyor

Denizi olmayan Elazığ'da Fırat Nehri'nin nimetleri kullanılıyor. Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonları aralarında Rusya, ABD, Japonya, Kanada'nın da bulunduğu 30 ülkeye ihraç ediliyor.

03.07.2021 13:57 - Son Güncelleme: 03.07.2021 13:57
Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonu 30 ülkeye ihraç ediliyor

Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki modern çiftliklerde alabalık üretimi gerçekleştiren tesis, her yıl ortalama 10 bin ton alabalık ve somonu bünyesindeki balık işleme tesisinde fileto, iç alma, taze ve donuk olarak işleyip yurt dışına ihraç ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonu 30 ülkeye ihraç ediliyor

Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin ton alabalık ve somon üretimi yapan firma, işlenmiş 3 bin ton Türk somonu ile 2 bin ton alabalığı başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere ABD, Japonya, Kanada, Vietnam gibi ülkelere ihraç etti.

Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonu 30 ülkeye ihraç ediliyor

"TÜRK SOMUNUN LEZZETİ VE KALİTESİYLE İHRACAT AĞI GENİŞLİYOR"
Balık işleme tesisi müdürü Deniz Erden, AA muhabirine, Fırat Nehri'nin, su kalitesi, soğukluğu, oksijen miktarı ve debisinden dolayı son derece kaliteli ve lezzetli alabalık ve somon yetiştirilmesine imkan sağladığını belirtti.

Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonu 30 ülkeye ihraç ediliyor

Lezzeti ve kalitesinden dolayı özellikle Türk somonunun her geçen yıl ihracat ağını daha da genişlettiğini ve bugüne kadar işlenmiş olarak ihracat yaptıkları 30 ülkeden yoğun talep aldıklarını ifade eden Erden, "Keban ilçesinde ürettiğimiz ürünler dünya çapında çok fazla talep görüyor, balıklarımız çok beğeniliyor. Özellikle Türk somonu siparişlerine yetişemiyoruz." dedi.

Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonu 30 ülkeye ihraç ediliyor

Somonların yurt dışındaki üst sınıf market zincirlerinde satışa sunulduğunu ve direk tüketiciye ulaştığını aktaran Erden, ABD, Japonya, Kanada, Avrupa ve Rusya'da ciddi bir talep artışının olduğunu kaydetti.