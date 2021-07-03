Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonu 30 ülkeye ihraç ediliyor
Denizi olmayan Elazığ'da Fırat Nehri'nin nimetleri kullanılıyor. Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen alabalık ve Türk somonları aralarında Rusya, ABD, Japonya, Kanada'nın da bulunduğu 30 ülkeye ihraç ediliyor.
03.07.2021 13:57
- Son Güncelleme: 03.07.2021 13:57
Lezzeti ve kalitesinden dolayı özellikle Türk somonunun her geçen yıl ihracat ağını daha da genişlettiğini ve bugüne kadar işlenmiş olarak ihracat yaptıkları 30 ülkeden yoğun talep aldıklarını ifade eden Erden, "Keban ilçesinde ürettiğimiz ürünler dünya çapında çok fazla talep görüyor, balıklarımız çok beğeniliyor. Özellikle Türk somonu siparişlerine yetişemiyoruz." dedi.