Bankalara kredi ve kart borcu olanlara müjde, hepsi siliniyor! Borcum var diye kara kara düşünmeyin! İşte detaylar
Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar amacıyla banka kredilerinden yararlanmaları sağlanacak. ING Bank ve QNB Finansbank doğrultusundan duyurulan borç kapatma kredileri kapsamında kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemeyenler amacıyla seçenek ödeme planları ve yapılandırma fırsatları sunuluyor. Bu sayede borçlarını alakalı bankalar üstünde toplayarak kişilerin rahatlıkla borçlarını ödemeleri sağlanacak. Kredi kartı ve kredi kullanımlarının yükselmesi ile bankaların takipteki alacaklarının da artış göstermesi bu tür borç kapatma/transferi kredilerine olan ihtiyacın da yükselmesine sebep oldu. İşte bankalara borcu olanları rahatlatacak o banka kredileri
Yüzde 1,59 Faiz Oranları ile Borç Kapatma Kredisi!
ING Bank Kredi Borç Transferi kapsamında %1,59'dan başlayan faiz oranları ile borç kapatma kredisi sunuyor. Farklı bankalarda olan borçlarınız için kullanabileceğiniz kredi sayesinde mevcut borçlarınızın ING'ye taşınarak yeniden avantajlı faiz ve vade seçenekleriyle yapılandırılmasını sağlayabilir ve rahatlıkla kredi borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.
Borç transferi ile mevcut borçlarını tek bir yer de toplayarak yeniden yapılandırma fırsatı sağlayan kişiler için ING Bank tarafından ayrıca özel oranlar sunulmaya devam ediyor.
ING Bank Kredi Borç Transferi kapsamında 3 – 36 ay vade fırsatları ile ödeme planları hazırlanmaktadır. 3 ay erteleme fırsatından yararlanmak isteyenler ise 5.001 – 100.000 TL arsındaki tutarlar için uygulanabilmektedir.
Ayrıca ING'nin birçok avantajlı bankacılık hizmetleri de kredi kapsamında kullanılabilir. Örnek hesaplamaya göre %1,59 faiz oraları ile 12 ay vadede 10.000 TL kredi için aylık ödeme miktarı 940,26 TL olarak hesaplanmıştır.