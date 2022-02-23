Polonya'da çalışma hayali olanlara müjde! Aylık 600-700 Euro... Yurt dışına ortaöğretim mezunu kadın ve erkek işçi aranıyor! İŞKUR...

İŞKUR yurtdışı iş ilanlarını duyurdu. Polonya'da istihdam edilecek kadın ve erkekler aranıyor. Türkiye dışında iş arayanlara müjde! Ortaöğretim mezunu iş arayanlar başvurabilecek. Yapılan açıklamada, ''Ücret Euro bazında tecrübe/pozisyona göre belirlenecektir.'' denildi. Yurtdışında çalışmak isteyen binlerce kişi için karşı konulmaz bir teklif sunuldu. Maaşınızı Euro olarak alacaksınız. Aylık 10 binin üzerinde maaş ödeniyor. Peki İŞKUR yurtdışı iş ilanlarına başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?