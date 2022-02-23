Polonya'da çalışma hayali olanlara müjde! Aylık 600-700 Euro... Yurt dışına ortaöğretim mezunu kadın ve erkek işçi aranıyor! İŞKUR...
İŞKUR her dönem yurt içi güncel iş ilanları yayımlıyor. Son olarak yurt dışı için yeni iş ilanı yayımladı. İlanda Polonya'da çalıştırmak üzere işçi arandığı belirtildi. 18 yaşını geçen herkes başvuru yapabilir. Farklı ülkede çalışma hayali kuran vatandaşlar yüksek maaşla Polonya'ya işçi olarak gidecek. Hem kadın hem de erkek toplam 15 kişi alınacak. Başvuru yapmak isteyenler özgeçmişlerini İŞKUR'da belirtilen insankaynaklari@biraygida.com adresine gönderecek. En az ortaöğretim diploması isteniyor. İşte tüm detaylar...
İŞKUR yurtdışı iş ilanlarını duyurdu. Polonya'da istihdam edilecek kadın ve erkekler aranıyor. Türkiye dışında iş arayanlara müjde! Ortaöğretim mezunu iş arayanlar başvurabilecek. Yapılan açıklamada, ''Ücret Euro bazında tecrübe/pozisyona göre belirlenecektir.'' denildi. Yurtdışında çalışmak isteyen binlerce kişi için karşı konulmaz bir teklif sunuldu. Maaşınızı Euro olarak alacaksınız. Aylık 10 binin üzerinde maaş ödeniyor. Peki İŞKUR yurtdışı iş ilanlarına başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?
Yurt dışında çalışmak isteyen binlerce kişi bulunuyor. 2022 yılında İŞKUR yurt dışı yeni iş ilanlarını duyurdu. Polonyadaki gıda fabrikasına bay bayan işçiler aranıyor.
Duyurulan iş ilanında şu bilgiler yer alıyor;
''Grup Şirketimiz, GFB Dairy Products firmamızın Polonya'da Okr?gowa Spó?dzielnia Mleczarska w Krasnymstawie,Zak?ad Produkcyjny w Zamo?ciu, 22-400 Zamo??, ul. Kili?skiego 81,Poland adresinde bulunan ve Süt Ürünleri üreten fabrikamızda çalışmak üzere takım arkadaşı aramaktayız. Fabrikamızda üretim hattında görevlendirilmek üzere toplamda 15 bay/bayan çalışma arkadaşı alınacaktır. ''