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Haberler Ekonomi Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler… Hemen yatıyor!

Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler… Hemen yatıyor!

Yapı kredi bankası kanadından ilerlemeler gelmeye devam ediyor. Müşterileri amacıyla her an fırsatlar sunmaya devam eden banka kanadından müjdeli haberler geliyor. Şubesiz kredi kampanyası olarak gelen duyurular kapsamında gereksinim kredisi kapsamında kimse şubeye gitmek mecburiyetinde kalmadan 15.000 ve 50.000 TL ye kadar kredi fırsatlarından yararlanabilecekler. Müşteri olma koşulu aranmayan kredi kapsamında vatandaşlar oturdukları yerden çevrimiçi bir şekilde müracaat yapacak ve oturdukları yerden gene şubelere gitmeden 24 saat amacıyla da ödemeleri alabilecekler.

takvim.com.tr
02.08.2021 07:55 - Son Güncelleme: 02.08.2021 07:55
Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler… Hemen yatıyor!

Yapı kredi bankası kanadından ilerlemeler gelmeye devam ediyor. Müşterileri amacıyla her an fırsatlar sunmaya devam eden banka kanadından müjdeli haberler geliyor. Şubesiz kredi kampanyası olarak gelen duyurular kapsamında gereksinim kredisi kapsamında kimse şubeye gitmek mecburiyetinde kalmadan 15.000 ve 50.000 bin TL ye kadar kredi fırsatlarından yararlanabilecekler. İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, çeşitli ihtiyaçlarımız için kullanabildiğimiz krediye verilen isimdir; diğer bir adı da şahıs kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler… Hemen yatıyor!

Örnek ödeme tablosu belli oldu…

200 bin TL kredi sınırı olan avantajlar sırasında kişilerin üst kredi puanlarına bakılacak ve ona göre faiz oranları belirlenecek. Kredi faiz oranları ortalama olarak yüzde 2,14 oranlarında olurken bir yandan da 36 aya kadar vade fırsatları sunulacak.

Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler… Hemen yatıyor!

Her türlü ihtiyaç için çözüm olarak sunulan ve bankanın birçok kredi finansman destekleri sunuyor olmasının yanı sıra birçok farklı avantajlar da gelmeye devam ediyor.

Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler… Hemen yatıyor!

Eğer vatandaşlar bankadan 15 bin TL kredi alırsa sadece yüzde 2,42 faiz oranı ile 36 ay vade farkı ile fırsatlardan yararlanabilecekler.

Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler… Hemen yatıyor!

Aylık taksit ödemeleri ise eşit olarak ödeme durumunda 677 TL olarak belirlendi ve vatandaşlara 75 TL kredi tahsis ücreti ile verilecek. Yüzde 2,72 faiz oranı ile 15 bin TL kredi alan bir vatandaş için de 714 TL taksit ödemesi ile fırsatlar verilecek.