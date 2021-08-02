Şubeye gitmek zorunda kalmadan herkes tek bir tuş ile 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatlarına kavuşabilecekler… Hemen yatıyor!
Yapı kredi bankası kanadından ilerlemeler gelmeye devam ediyor. Müşterileri amacıyla her an fırsatlar sunmaya devam eden banka kanadından müjdeli haberler geliyor. Şubesiz kredi kampanyası olarak gelen duyurular kapsamında gereksinim kredisi kapsamında kimse şubeye gitmek mecburiyetinde kalmadan 15.000 ve 50.000 TL ye kadar kredi fırsatlarından yararlanabilecekler. Müşteri olma koşulu aranmayan kredi kapsamında vatandaşlar oturdukları yerden çevrimiçi bir şekilde müracaat yapacak ve oturdukları yerden gene şubelere gitmeden 24 saat amacıyla da ödemeleri alabilecekler.
Yapı kredi bankası kanadından ilerlemeler gelmeye devam ediyor. Müşterileri amacıyla her an fırsatlar sunmaya devam eden banka kanadından müjdeli haberler geliyor. Şubesiz kredi kampanyası olarak gelen duyurular kapsamında gereksinim kredisi kapsamında kimse şubeye gitmek mecburiyetinde kalmadan 15.000 ve 50.000 bin TL ye kadar kredi fırsatlarından yararlanabilecekler. İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, çeşitli ihtiyaçlarımız için kullanabildiğimiz krediye verilen isimdir; diğer bir adı da şahıs kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır.
Her türlü ihtiyaç için çözüm olarak sunulan ve bankanın birçok kredi finansman destekleri sunuyor olmasının yanı sıra birçok farklı avantajlar da gelmeye devam ediyor.