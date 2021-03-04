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Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı?

Gündemde sıklıkla araştırılan sorulardan biri Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? oluyor ve cevabı merak ediliyor. Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çekenlere destek sağlayan bu ödemeler her ay yapılıyor. Peki Şubat ayı ödemeleri hesaba geçti mi? Kontrollü normalleşme takviminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ödemelerin sona erip ermeyeceği de merak konusu oldu. Peki Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda konuya dair açıklama geldi mi? işte detaylar…

04.03.2021 23:53 - Son Güncelleme: 04.03.2021 23:53
Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı?

Gündemde sıklıkla araştırılan sorulardan biri Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? oluyor ve cevabı merak ediliyor. Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çekenlere destek sağlayan bu ödemeler her ay yapılıyor. Peki Şubat ayı ödemeleri hesaba geçti mi? Kontrollü normalleşme takviminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ödemelerin sona erip ermeyeceği de merak konusu oldu. Peki Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda konuya dair açıklama geldi mi? işte detaylar…

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Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı?

Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ocak ayı ödemeleri 9 Şubat tarihinde yatırılmıştı, şimdi binlerce vatandaş Mart ayının ilk haftası yaşanırken Şubat ayına ilişkin bilgileri araştırır oldu. Peki nakdi ücret desteği uzatılacak mı yoksa devam edecek mi? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi mi? işte son gelişmeler…

Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı?

ŞUBAT AYI ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz tarih verilmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yatırıldığını açıklamıştı. Önceki Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de her ayın ikinci haftasında ödendiği için Mart ayında da ikinci haftada ödenmesi öngörülüyor.

Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

İşte işten çıkarma yasağına dair detaylar;

Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor.

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