Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı?

Gündemde sıklıkla araştırılan sorulardan biri Şubat ayı nakdi ücret desteği hesaplara yattı mı? oluyor ve cevabı merak ediliyor. Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çekenlere destek sağlayan bu ödemeler her ay yapılıyor. Peki Şubat ayı ödemeleri hesaba geçti mi? Kontrollü normalleşme takviminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ödemelerin sona erip ermeyeceği de merak konusu oldu. Peki Nakdi ücret desteği ve KÇÖ uzatılacak mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda konuya dair açıklama geldi mi? işte detaylar…