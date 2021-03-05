SGK'dan bunu hemen almanız lazım! 49 yaşında emeklilik ve istifa edene kıdem tazminatı ödemesi müjdesi geldi
49 yaşında emeklilik ve istifa edene kıdem tazminatı ödemesi müjdesi! Yeniden binlerce kişinin yakından takip ettiği mevzu başlıklarından birisi de emeklilik ve emeklilikte yaş meselesi. Bu kapsamda bir vatandaş kendi vaziyetini anlatarak ne zaman emekli olabileceğine ait ayrıntıları sordu. Emekli olmak isteyenler için emeklilik koşulları bireye özel uygulanırken bazı özel vaziyetleri bulunanlar kendilerine ait bilgileri SGK uzmanlarına soruyorlar. Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik için ise işe giriş tarihi en önemli nokta oluyor.
Milyonları ilgilendiren durum vatandaşlar tarafından internetten araştırılıyor. Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik için ise işe giriş Tarihi en önemli nokta oluyor. Bu kapsamda 49 yaşında emeklilik hakkı kazanmış bir çalışanın durumunu diğer çalışanlar için ipucu oluşturması açısından haberimizde paylaşıyoruz. Çalışma hayatında yer alan kadınlar emeklilikleri için doğum borçlanması yapabilirler. Doğum borçlanmasında süreç en fazla üç doğum için geçerli. Aynı şekilde erkek çalışanlarda askerlik borçlanması yapabilirler.
Soru: 1 Temmuz 1971 doğumluyum. SGK girişim 1 Kasım 1986. Ne zaman emekli olabilirim?
Cevap: Girişte adınıza prim ödemesi varsa emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. 5300 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 1 Temmuz 2020'de emekli olabilirsiniz.iştirme furyası devam ediyor.
PRİM BORÇLANMASI NEDİR?
Çalışma hayatında yer alan kadınlar emeklilikleri için doğum borçlanması yapabilirler. Doğum borçlanmasında süreç en fazla üç doğum için geçerli. Aynı şekilde erkek çalışanlarda askerlik borçlanması yapabilirler. Özellikle geçmiş dönemlerde askerlik sürecinin 18 ay, 15 ay ve 12 ay olduğu düşünülürse çalışanlara ek avantaj sağlanabilir.
4500 GÜNDE KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?
Çalışma hayatında yer alan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bu başlıkların başında ise uzun süre aynı iş yerinde çalışan vatandaşların istifasında dahi kıdem tazminatı hakları. İşte bu alanda sorulan bir soru ve alınan yanıt,
Soru: SSK başlangıç tarihim okul stajından dolayı 2002'de ama sigorta ödemem 2006'da başlamış olup 4200 gün prim ödemem var. 4500 günü doldurduğum zaman, işyerinden tazminat alarak ayrılabilir miyim?
Cevap: Priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz. 4500 gün primle kıdem tazminatı alarak ayrılmak için, 25 yıllık sigortalılık süresinin de doldurulması gerekiyor.