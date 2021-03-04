Bankalar kontrollü normalleşmeye ayak uydurdu! Bu hafta aniden başlıyor! Bundan böyle... Koronavirüsle mücadele kapsamında bankaların şubelerindeki çalışma saatleri değişmişti. Bilindiği üzere bu hafta koronavirüs kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu süreçte bankaların çalışma saatlerinde yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bankası yaptıkları son açıklamaya göre, açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşandığını açıkladı. İşte kontrollü normalleşme sürecinde bankaların açılış kapanış saatleri