Bankalar kontrollü normalleşmeye ayak uydurdu! Bu hafta aniden başlıyor! Bundan böyle...
Koronavirüs kontrollü normalleşme süreciyle birlikte bazı bankaların çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Bilindiği üzere Kasım, Aralık ve Ocak aylarında koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bankalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gitmişti. Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından ilk olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank mesai saatlerini yeniden düzenledi. Bankalarda işi olan vatandaşlar ise şubelerin çalışma saatlerini öğrenerek ona göre gitmek istiyor.
04.03.2021 17:02
- Son Güncelleme: 04.03.2021 17:02
Bankalar kontrollü normalleşmeye ayak uydurdu! Bu hafta aniden başlıyor! Bundan böyle... Koronavirüsle mücadele kapsamında bankaların şubelerindeki çalışma saatleri değişmişti. Bilindiği üzere bu hafta koronavirüs kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu süreçte bankaların çalışma saatlerinde yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bankası yaptıkları son açıklamaya göre, açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşandığını açıkladı. İşte kontrollü normalleşme sürecinde bankaların açılış kapanış saatleri