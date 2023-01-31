Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI? İL İL zamlı Mazot ve Gübre Desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! e-Devlet-Ziraat gübre desteği sorgulama ekranı!
Şubat ayının gelmesiyle birlikte Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri veriliyor. Peki, Şubat ayı Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar!
31.01.2023 16:45 - Son Güncelleme: 31.01.2023 16:49
Mazot ve Gübre desteği ödemeleri hakkında arama motorlarında son açıklamalar araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Mazot ve Gübre desteği ne kadar oldu 2023? Şubat ayı Mazot ve Gübre desteği kaç TL oldu? İşte detaylar!
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.