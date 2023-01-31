Şubat ayı Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI? İL İL zamlı Mazot ve Gübre Desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! e-Devlet-Ziraat gübre desteği sorgulama ekranı!

Mazot ve Gübre desteği ödemeleri hakkında arama motorlarında son açıklamalar araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Mazot ve Gübre desteği ne kadar oldu 2023? Şubat ayı Mazot ve Gübre desteği kaç TL oldu? İşte detaylar!