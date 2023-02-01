CarrefourSA aktüel kataloğu fiyat listesi! CarrefourSA’da organik 10’lu yumurta 44,90 TL, 800 gram zeytin 47,90 TL’ye düştü!

CarrefourSA'da haftanın fırsat ürünleri açıklandı. CarrefourSA'da bugün ve yarın için organik 10'lu yumurta 44,90 TL, 800 gram zeytin 47,90 TL'ye satılacak. İşte 31 Ocak -1 Şubat CarrefourSA aktüel kataloğu fiyat listesi!