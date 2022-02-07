Şubat ayı 2022 model sıfır araç kampanyaları açıklandı! 50 bin TL’ye varan indirim sıfır faiz



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL'lik aylık taksitle 2022 model Citroen C5 Aircross SUV modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor.

