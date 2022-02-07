Şubat ayı 2022 model sıfır araç kampanyaları açıklandı! 50 bin TL'ye varan indirim sıfır faiz
Otomobil sahibi olmak isteyenler 2022 Şubat ayı güncel kampanyaları merak ediyor. Otomobil firmaları ocak ayında beklenen satış rakamlarının altında kalınca şubat ayı araba kampanyalarında müşterilere özel fırsatlar sunmaya başladılar. Şubat ayına girilmesiyle birlikte otomobil markaları da 2022 model sıfır araçlar için kampanyalarını bir bir açıklamaya başladı. Kimi markalar yeni kampanyalarında neredeyse 50 bin TL'ye varan indirime gidip vadeyi uzatırken kimi markalar ise taksitleri 6 ay öteleyip veya sıfır faizle 15 ay vade kampanyası sunuyor. İşte şubat ayına ilişkin Citroen, Honda, Peugeot, Nissan, Hyundai, Opel, Renault, Toyota 2022 model sıfır araç kampanyaları.
07.02.2022 13:42
- Son Güncelleme: 07.02.2022 13:42
Otomobil firmaları ocak ayında beklenen satış rakamlarının altında kalınca şubat ayı araba kampanyalarında müşterilere özel fırsatlar sunmaya başladılar.
İşte otomobil markaları tarafından açıklanan kampanyalarda sıfır araç alacaklara sunulan fırsatlar ve indirimler..
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL'lik aylık taksitle 2022 model Citroen C5 Aircross SUV modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor.