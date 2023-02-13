Deprem için 50 tır ürün yardımı! Kooperatif Marketleri’nde indirim 4 gün sürecek! Tarım Kredi 12-15 Şubat fiyat listesi: Çocuk bezi, şampuan, havlu...

Tarım Kredi indirimleri 15 Şubat'ta sona erecek. Dondurulmuş rulo börek, deterjan, ton balığı ve daha bir çok gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 4 gün daha sürecek indirimleri kaçırmak istemeyenler internet arama motorlarında Tarım Kredi indirimleri neler? Tarım Kredi indirimleri devam ediyor mu? sorularına yanıt arıyor. Çocuk bezi 149,90'a peçete 11,90'a, kağıt havlu 21,90'a satılıyor. Bazı ürünlerin indirimleri ise 15 Şubat'tan önce 14 Şubat'ta sona erecek. Öte yandan Tarım Kredi'nin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiği aktarıldı. İşte kataloğun tamamı ve diğer detaylar...