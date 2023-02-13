Deprem için 50 tır ürün yardımı! Kooperatif Marketleri'nde indirim 4 gün sürecek! Tarım Kredi 12-15 Şubat fiyat listesi: Çocuk bezi, şampuan, havlu...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 12-15 Şubat fiyat listesi paylaşıldı. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Tarım Kredi de deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldığını bildirdi.
Tarım Kredi indirimleri 15 Şubat'ta sona erecek. Dondurulmuş rulo börek, deterjan, ton balığı ve daha bir çok gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 4 gün daha sürecek indirimleri kaçırmak istemeyenler internet arama motorlarında Tarım Kredi indirimleri neler? Tarım Kredi indirimleri devam ediyor mu? sorularına yanıt arıyor. Çocuk bezi 149,90'a peçete 11,90'a, kağıt havlu 21,90'a satılıyor. Bazı ürünlerin indirimleri ise 15 Şubat'tan önce 14 Şubat'ta sona erecek. Öte yandan Tarım Kredi'nin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiği aktarıldı. İşte kataloğun tamamı ve diğer detaylar...
Birlikten yapılan açıklamada, Tarım Kredi'nin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiği aktarıldı.
"Bunun yanı sıra temel gıda ve hijyen ürünlerini içeren 14 tır AFAD koordinasyonunda dağıtılmak üzere bölgesel ayni bağış depolarına sevk edildi. Deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldı."
Arama kurtarma konusunda eğitimli personelin, AFAD ile koordineli şekilde afet bölgesinde görevli kurtarma ekiplerine destek ve lojistik yardım sağlamak amacıyla bölgeye gönderildiğine işaret edilen açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm milletimize sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.