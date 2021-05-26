Şuan girip hemen kontrol edin bu harfler varsa çıra gibi yandınız! Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız kesilebilir!

SGK Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan tüm vatandaşların alabileceği, sigorta ve prim bilgilerini barındıran ve 4A, 4B, 4C olarak üçe ayrılan belgedir. Bu bağlamda SGK müfettişleri yoğun bir denetim içindeler. Kuruma yanlış bilgi verilip verilmediğini araştırıyor hatta işlem yapan hastaların da bilgilerine başvuruyorlar. Bu konudaki edindiğimiz bilgileri yakında paylaşacağım. Ancak bu gün size önemli bir başka konuda bilgi vermek istiyorum. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

26.05.2021 12:30 - Son Güncelleme: 26.05.2021 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





