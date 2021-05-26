Şuan girip hemen kontrol edin bu harfler varsa çıra gibi yandınız! Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız kesilebilir!
SGK Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan tüm vatandaşların alabileceği, sigorta ve prim bilgilerini barındıran ve 4A, 4B, 4C olarak üçe ayrılan belgedir. Bu bağlamda SGK müfettişleri yoğun bir denetim içindeler. Kuruma yanlış bilgi verilip verilmediğini araştırıyor hatta işlem yapan hastaların da bilgilerine başvuruyorlar. Bu konudaki edindiğimiz bilgileri yakında paylaşacağım. Ancak bu gün size önemli bir başka konuda bilgi vermek istiyorum. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.
SGK hizmet dökümü ile ilgili çok önemli detay... Tüm çalışanların dikkat etmesi gerekiyor. Maaş kesintisi yaşanabilir. İnternetten SGK hizmet dökümü içine baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Burada hangi harfin yazdığı önemli. Şüpheli durumları çalışanların öğrenmesi sağlanıyor. SGK Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan tüm vatandaşların alabileceği, sigorta ve prim bilgilerini barındıran ve 4A, 4B, 4C olarak üçe ayrılan belgedir.
Faruk Erdem'in yazısına göre, emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ilme prim yatırmak zorundayız. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.
Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz. Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.
SGK KODLAMA YAPIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.
Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Peki bu harfler ne anlama geliyor.