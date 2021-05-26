BİM 44 ilanla acil personel aranıyor! Başvuru formu açıldı! Ay sonuna kadar toplam 10 şehirde...

Pek çok şubesiyle 81 ilde satışlarına devam eden BİM yeni açık işçi alımı pozisyonlarını açıkladı. Mayıs ayının sonlarında BİM Marketler Zinciri yeni personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisine yer verildi.

26.05.2021 12:11 - Son Güncelleme: 26.05.2021 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





