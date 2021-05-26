BİM 44 ilanla acil personel aranıyor! Başvuru formu açıldı! Ay sonuna kadar toplam 10 şehirde...
Pek çok şubesiyle 81 ilde satışlarına devam eden BİM yeni açık işçi alımı pozisyonlarını açıkladı. Mayıs ayının sonlarında BİM Marketler Zinciri yeni personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisine yer verildi.
BİM 44 ilanla 10 ilde yeni personel alımı yapılıyor. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuru yapılabiliyor. Ancak listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulunmuyorsa başvurular "Genel Başvuru" kısmından kolaylıkla yapılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisine yer verildi. Alım yapılacak iller ise Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Tekirdağ, Hatay, Adana, Mersin, Kocaeli olarak duyuruldu.
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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