2,4,6,8 yıl emekliliği geri çekecek! EYT'li olmayana B-C PLANI! 2000-2002-2004-2008 sigortalılara EYT'siz geçit açıldı! SSK, Bağkur 42-43-44-50 yaşında...

EYT düzenlemesi Meclis'e geldi ve yasa teklifi maddeleri açıklandı. Bu kapsamda EYT'yi kaçıranlar erken emeklilik yollarını aramaya başladı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Öte yandan 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik yolları bulunuyor. İşte tüm detaylar...