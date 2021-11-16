Şu an başvurana 30 bin TL ödenecek! SSK SGK Bağkur'lular 2 senelik maaşını tek kalemde alabilir! Ocak 2022'den sonra...
Toplu ödeme müjdesi geldi. Şu an başvuruda bulunanlar 30 bin TL'yi tek seferde alabilecek. Çoğu kişininin bu ödemelerden haberi yok. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak başvuru yapılması gerekiyor. Ülkemizde devlet tarafından vatandaşlara birçok kalemde destek ödemesi sağlanıyor. Bu desteklerden birinde de 24 aylık maaş ödemesi peşin olarak hesaplarınıza yatıyor. Bu ödeme miktarı ocak ayında yapılacak zam ile birlikte artışa geçecek. Peki, SGK'dan 30 bin TL nakit para nasıl alınır? SGK toplu ödemeden kimler yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler!
Şu an başvurana 30 bin TL ödenecek! SSK SGK Bağkur'lular 2 senelik maaşını tek kalemde alabilir! Ocak 2022'den sonra... Türkiye'de devlet tarafınca vatandaşlara birçok kalemde destek ödemesi sağlanıyor. Yüz binlerce kişi bu destekten yararlanabilme hakkına sahip. Çoğu kişininin bu ödemelerden haberi yok. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak başvuru yapılması gerekiyor. 24 aylık maaş ödemesi peşin olarak hesaplarınıza yatıyor.
Evlilik ödeneği olarak da adlandırılan 'çeyiz parası', evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kız çocuklarına devlet tarafından maaşının 24 katına kadar verilen toplu paraya deniyor. Bu yardım 2008'den bu yana, yetim aylığı alan kızlara veriliyor.
ÇEYİZ PARASI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Anne veya babasından gelir/aylık alan kız çocukları, evlenmeleri halinde, iki yıllık (24 aylık) maaşlarını peşin alıyor. Evlenen kız çocuklarının yetim maaşları kesiliyor ancak 'çeyiz parası' adı altında aslında iki yıl daha fazladan yetim aylığı ödenmiş oluyor. Çeyiz parasının miktarını, kızların aldığı yetim aylığı tutarı belirliyor.
SSK VE BAĞKUR'LU İÇİN
Alınan aylığın 24 katı ödemeyi bir örnekle anlatmak gerekirse; anne veya babasından 1.250 lira ölüm aylığı alan bir genç kızın evlenmesi halinde, iki yıllık tutar karşılığı olarak 30 bin lira çeyiz parası toplu olarak veriliyor. Evlendikten sonra çeyiz parasını alanlar, boşanmaları halinde 24 ay geçmedikçe yeniden yetim aylığını bağlatamıyor.