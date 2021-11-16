Şu an başvurana 30 bin TL ödenecek! SSK SGK Bağkur'lular 2 senelik maaşını tek kalemde alabilir! Ocak 2022'den sonra... Türkiye'de devlet tarafınca vatandaşlara birçok kalemde destek ödemesi sağlanıyor. Yüz binlerce kişi bu destekten yararlanabilme hakkına sahip. Çoğu kişininin bu ödemelerden haberi yok. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak başvuru yapılması gerekiyor. 24 aylık maaş ödemesi peşin olarak hesaplarınıza yatıyor.