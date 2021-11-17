Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Ambalajı geri getirene para verilecek! Migros, ŞOK, BİM, A101 ve tüm marketlerde artık...

HAZİRAN AYINDA FİİLEN UYGULAMAYA GEÇECEK

Sıfır Atık Projesi'ne başladıklarında geri dönüşüm oranının yüzde 13,4 olduğunu ve şu an yüzde 22,4'e yükseldiğini dile getiren Kurum, "Atıkların dönüşümü çerçevesinde yapılan her proje 15 ila 40 arasında yeni istihdam yaratıyor ve bu anlayışla tüm ülkemizde Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştıracağız ve depozito uygulamasına da 2022 ocak ayı ile başlayıp haziran ayında da fiilen uygulamaya geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.