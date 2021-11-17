Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Ambalajı geri getirene para verilecek! Migros, ŞOK, BİM, A101 ve tüm marketlerde artık...
2022 yılı itibariyle atıklarla ilgili yeni bir dönem başlayacak. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle ambalajlar markete ya da diğer teslim noktalarına iade edildiğinde ücretini alacak. Depozito uygulamasının 2022 yılı ocak ayı itibarıyla uygulamaya geçirilmesi bekleniyor. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalar başlayacak. Bu sayede söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Bilindiği üzere ülkemizde yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılırken bunun 9 milyarı pet ambalajlardan oluşmaktadır.
Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Ambalajı geri getirene para verilecek. Market ve ürün satan tüm iş yerlerini ilgilendiren bir dönem için geri sayım başladı. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle geri dönüşüm trendine ciddi katkı olacak. Depozito sisteminin plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak. Uygulama önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek. Depozito sistemi, tüketiciyi ürünün fiyatı dışında ödenen bedeli geri alabilmek için sistemin belirlediği market veya diğer toplama noktalarına yönlendirecek, tüketici depozite bedelini geri alabilmek için atığı iade edecek.
İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 2022 haziran ayında da vatandaşlarımız artık bu geri dönüştürebileceğimiz cam, metal ve pet, plastik atıkları depozito sistemi çerçevesinde, bizim iade noktalarımıza götürecekler ve orada depozito ücretlerini almak suretiyle üretime, istihdama, geri dönüşme katkı sağlayacaklar." yanıtını verdi.
HAZİRAN AYINDA FİİLEN UYGULAMAYA GEÇECEK
Sıfır Atık Projesi'ne başladıklarında geri dönüşüm oranının yüzde 13,4 olduğunu ve şu an yüzde 22,4'e yükseldiğini dile getiren Kurum, "Atıkların dönüşümü çerçevesinde yapılan her proje 15 ila 40 arasında yeni istihdam yaratıyor ve bu anlayışla tüm ülkemizde Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştıracağız ve depozito uygulamasına da 2022 ocak ayı ile başlayıp haziran ayında da fiilen uygulamaya geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
2022'DE RESMEN BAŞLIYOR
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türkiye'de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor ve bunun 9 milyarı pet ambalajlardan oluşuyor. Depozito İade Sistemi ile söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1,4 milyar lira katkı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.