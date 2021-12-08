Stokçuların yem fiyatlarını artırmasına kızan çiftlik sahibi bin 500 tane tavuğu vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı

"FİYAT ARTIŞLARININ DOLARLA ALAKASI YOK"

3 senedir tavuk beslediğini kaydeden besici Şevket Aydın, "Ben bu işe ilk başladığıma bir çuval yemi 80 liraya alıyordum. Bugün bana 285 liraya geldi. Geçen ay 220 liraya aldım bugün 285 liraya geldi. Biz artık bunları besleyemeyiz çünkü gücümüz kalmadı. 1 koli yumurtayı 30 liraya satıyoruz bir çuval yem alıyoruz 285 liraya nasıl tarım yapalım? Bu fiyat artışlarının dolarla bir alakası yok. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Bunların denetlenmesi lazım, bu işi rastgele herkes yapamasın.