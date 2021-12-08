Stokçuların yem fiyatlarını artırmasına kızan çiftlik sahibi bin 500 tane tavuğu vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı
Elazığ'da yaşayan tavuk besicisi Şevket Aydın, stokçuların yem fiyatlarını arttırdığını belirterek beslediği bin 500 tavuğu vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Aydın, artan fiyatların dolarla alakasının olmadığını, durumun stokçuların fırsatçılığından kaynaklandığını vurguladı. Sahtekarlara öfkeli olan Aydın'ın, "Bu fiyat artışlarının dolarla bir alakası yok. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Bunların denetlenmesi lazım, bu işi rastgele herkes yapamasın. Zenginler bunların stoklarını yapıyorlar ondan sonra halka veriyorlar. Bir ay içerisinde 45 lira zam geldi yem fiyatlarına. Dolar her gün çıkmıyor ki dolar en fazla yüzde 40 çıktı ama yem yüzde yüz çıkmış durumda böyle bir şey olamaz." sözleri dikkat çekti. Haberin detayları...
Haksız kazançla gözü dönen stokçuların gıda enflasyonunu artırması Elazığlı iş insanı Şevket Aydın'ı çileden çıkardı.
Elazığ merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şevket Aydın, 3 yıl önce tavuk çiftliği açmaya karar verdi.
3 senede bin 500 tavuğu olan Aydın, son dönemlerde stokçuların yem fiyatlarını arttırmasına dikkat çekerek, bin 500 tavuğu vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.
Durumdan haberdar olan vatandaşlar gelip bahçeden istediği kadar tavuk tutup götürürken, besici Şevket Aydın, "Bu fiyat artışlarının dolarla bir alakası yok. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor" dedi.
"FİYAT ARTIŞLARININ DOLARLA ALAKASI YOK"
3 senedir tavuk beslediğini kaydeden besici Şevket Aydın, "Ben bu işe ilk başladığıma bir çuval yemi 80 liraya alıyordum. Bugün bana 285 liraya geldi. Geçen ay 220 liraya aldım bugün 285 liraya geldi. Biz artık bunları besleyemeyiz çünkü gücümüz kalmadı. 1 koli yumurtayı 30 liraya satıyoruz bir çuval yem alıyoruz 285 liraya nasıl tarım yapalım? Bu fiyat artışlarının dolarla bir alakası yok. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Bunların denetlenmesi lazım, bu işi rastgele herkes yapamasın.