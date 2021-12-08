SSK'lı olana 1261 günle yüksek maaş müjdesi! Yedi maddeyle geliriniz katbekat artacak! SGK'ya bu detayı bildirmezseniz maaşınız...
Yıllar boyunca bulunduğu meslekte çalışmalarını sürdüren milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olarak yaşamını sürdürmek. Bu süreçte de çalışanlar alacağı maaş miktarını ve tam emeklilik kazanacağı tarihi belirli zaman aralıklarında hesaplıyor. Ancak emeklilikte yüksek maaş almanın da bazı şartları bulunuyor. Emeklilik tarihi için önemli iki şart bulunuyor. Bunlar sigorta giriş tarihi ve yaş. Maaşı belirlemek ise çalıştığı dönem içerisinde işçinin elinde oluyor. İleride yüksek maaş almak için 7 şarta çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu şartlara uyulursa gelecekte yüksek maaş almanın kapısı aralanıyor.
SSK'lı olana 1261 günle yüksek maaş müjdesi! Yedi maddeyle geliriniz katbekat artacak! Bu bilgileri SGK'ya bildirmeyi sakın unutmayın! Çeşitli meslek gruplarında emekli olacağı günü bekleyerek çalışmalarını sürdüren milyonlarca kişi alacağı maaşı merak ediyor. Elbette yüksek maaş almak için bazı maddeleri çalışma hayatında adım adım takip etmek gerekiyor. Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Gelecek alacağı maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. 7 madde adım adım takip edilerek yüksek maaş alınabilir. Ayrıca 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine eş ve çocuk gibi yakınlarınızı eklemeyi sakın unutmayın.
1- Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.