Devlet destekli 0.88, 1.29, 1.37 faizle gözden kaçan konut kredileri! Faiz depremi duvarları yıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...
Faiz depremi duvarları yıkacak! Devlet destekli 0.88, 1.29, 1.37 faizle gözden kaçan konut kredileri! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... Kamu bankaları tarafından sağlanan konut kredisi kampanyaları ev alamk isteyenler ya da evini dönüştürmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda en önemli krediler içerisinde kentsel dönüşüm kredisi yer alıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından uygun faiz oranlarıyla kentsel dönüşüm kredileri duyuruldu. Bankalar tarafından yapılan açıklamada, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kâr destek oranlarından faydanılabilmesi için, gayrimenkulün riskli alanda bulunması ve riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün ''riskli yapı'' olduğuna dair teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir." ifadeleri yer alıyor. Peki, kimler kentsel dönüşüm kredisine başvurabilir? İşte detaylar...
Devlet destekli kredi kampanyaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dönemin en önemli kredileri içinde kentsel dönüşüm kredisi geliyor. Kamu bankaları arasında olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından kentsel dönüşüm kredisi kampanyaları tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere deprem bölgesi olarak öne çıkan Türkiye için bu kredinin önemi oldukça büyük. Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanacak kişiler, konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere veriliyor. Bakanlığın sağladığı faiz desteği ile kredi faiz oranları yüzde 0.88 seviyesine kadar iniyor. İşte kentsel dönüşüm kredileri hakkında detaylı bilgiler...
Özellikleri
* Hak sahiplerine kullandırılacak kâr destekli finansman tutarı en fazla 200.000.-TL'dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına kâr desteği sağlanacak toplam finansman tutarı her bir bağımsız bölüm için 200.000.-TL 'yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 1.000.000.-TL olabilecektir.