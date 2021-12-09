Devlet destekli 0.88, 1.29, 1.37 faizle gözden kaçan konut kredileri! Faiz depremi duvarları yıkacak! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...

Devlet destekli kredi kampanyaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dönemin en önemli kredileri içinde kentsel dönüşüm kredisi geliyor. Kamu bankaları arasında olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından kentsel dönüşüm kredisi kampanyaları tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere deprem bölgesi olarak öne çıkan Türkiye için bu kredinin önemi oldukça büyük. Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanacak kişiler, konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere veriliyor. Bakanlığın sağladığı faiz desteği ile kredi faiz oranları yüzde 0.88 seviyesine kadar iniyor. İşte kentsel dönüşüm kredileri hakkında detaylı bilgiler...