STARBUCKS ZAMLI FİYATLAR | 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar? Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi, flat white...
Starbucks zamlı kahve fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs 2023 günü zamlanan kahve fiyatları için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2023 zamlı kahve fiyatları yer alıyor. İşte 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı yeni fiyat listesi...
04.05.2023 11:32 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:34
4 Mayıs 2023 Starbucks zammı sonrası yeni fiyatlar merak ediliyor. Kahveseverler arama motorlarına yönelerek yeni fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. İşte zamlı Starbucks kahve fiyatları...
Iced White Chocolate Mocha tall boy: 63.00 TL
Iced White Chocolate Mocha grande boy: 72.00 TL
Iced White Chocolate Mocha venti boy: 80.00 TL
Filter Coffee tall boy: 39.00 TL
Filter Coffee grande boy: 44.00 TL
Filter Coffee venti boy: 49.00 TL
Latte Macchiato tall boy: 48.00 TL
Latte Macchiato grande boy: 54.00 TL
Latte Macchiato ventiboy: 61.00 TL