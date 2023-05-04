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Haberler Ekonomi STARBUCKS ZAMLI FİYATLAR | 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar? Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi, flat white...

STARBUCKS ZAMLI FİYATLAR | 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar? Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi, flat white...

Starbucks zamlı kahve fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs 2023 günü zamlanan kahve fiyatları için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2023 zamlı kahve fiyatları yer alıyor. İşte 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı yeni fiyat listesi...

takvim.com.tr
04.05.2023 11:32 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:34
STARBUCKS ZAMLI FİYATLAR | 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar? Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi, flat white...

4 Mayıs 2023 Starbucks zammı sonrası yeni fiyatlar merak ediliyor. Kahveseverler arama motorlarına yönelerek yeni fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. İşte zamlı Starbucks kahve fiyatları...

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STARBUCKS ZAMLI FİYATLAR | 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar? Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi, flat white...

4 MAYIS 2023 PERŞEMBE STARBUCKS FİYATLARI

Iced Caffe Americano tall boy: 42.00 TL

Iced Caffe Americano grande boy: 47.00 TL

Iced Caffe Americano venti boy: 43.00 TL

Iced Caffe Latte tall boy: 48.00 TL

Iced Caffe Latte grande boy: 54.00 TL

Iced Caffe Latte venti boy: 61.00 TL

STARBUCKS ZAMLI FİYATLAR | 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar? Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi, flat white...

Iced White Chocolate Mocha tall boy: 63.00 TL

Iced White Chocolate Mocha grande boy: 72.00 TL

Iced White Chocolate Mocha venti boy: 80.00 TL

Filter Coffee tall boy: 39.00 TL

Filter Coffee grande boy: 44.00 TL

Filter Coffee venti boy: 49.00 TL

Latte Macchiato tall boy: 48.00 TL

Latte Macchiato grande boy: 54.00 TL

Latte Macchiato ventiboy: 61.00 TL

STARBUCKS ZAMLI FİYATLAR | 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar? Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi, flat white...

Cappuccino tall boy: 48.00 TL

Cappuccino grande boy: 54.00 TL

Cappuccino venti boy: 61.00 TL

Caramel Macchiato tall boy: 59.00 TL

Caramel Macchiato grande boy: 68.00 TL

Caramel Macchiato venti boy: 76.00 TL

STARBUCKS ZAMLI FİYATLAR | 4 Mayıs 2023 Starbucks zamlı kahve fiyatları ne kadar? Espresso, filtre kahve, Türk kahvesi, flat white...

Cafe Mocha tall boy: 62.00 TL

Cafe Mocha grande boy: 71.00 TL

Cafe Mocha grande boy: 79.00 TL

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