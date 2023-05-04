6 aylık TÜFE'yle %18.88 zam tablosu ÇIKTI! Kök maaş +ek ödeme +refah payı! 4A, 4B, 4C, polis, öğretmen...
Memur ve emekli zam tablosu ortaya çıktı. Memurların, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payı yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyon zammı kapıda! Temmuz milyonlarca çalışan ve emekliye ilaç gibi gelecek. Güncel maaş hesaplamaları yapıldı ve meslek meslek maaş zamları açıklandı. Emeklilere maaşa göre kademeli ek zam yapılması için hazırlık yapılırken, memurlara da Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşın kısmı üzerinden fark yansıtılması için hazırlıklar sürüyor. Peki kim ne kadar alacak?
Memur ve emekli zam hesaplamalarında yeni rakamlar ortaya çıktı. Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ek refah payı geliyor. Artışlara ilişkin ipuçları gelirken milyonlarca SSK, Bağ-Kur'lu emekliye de Temmuz'da enflasyon zammı uygulanacak. Peki kim ne kadar alacak? Anketler sonucunda meslek meslek zamlı memur ve emekli maaşları tahminlerle birlikte ortaya çıktı. Memura 21.677 TL emekliye 13.565 TL zam cüzdanı verildi! 6 aylık TÜFE'yle %18.88 zam! 4A, 4B, 4C, polis, öğretmen, teknisyen...
İŞTE EMEKLİLER İÇİN TAHMİNLER
Bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 2.46, Haziran ayı için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.12 olarak gerçekleşebilecek.
KÖK AYLIKLAR ARTACAK
Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuran EYT'lilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış direkt yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken enflasyon artışları dikkate alınacak.