6 aylık TÜFE'yle %18.88 zam tablosu ÇIKTI! Kök maaş +ek ödeme +refah payı! 4A, 4B, 4C, polis, öğretmen...

İŞTE EMEKLİLER İÇİN TAHMİNLER

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 2.46, Haziran ayı için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.12 olarak gerçekleşebilecek.