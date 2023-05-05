Kuyumcular oraya akın etti! Vatandaşın başına talih kuşu kondu! O mahallede yaşayanlar paraya para demeyecek!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmaları sonucu, yaklaşık 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi keşfedildiği müjdeli haberini alan bölge sakinleri büyük bir sevinç ve umutla karşıladılar. Mahalle muhtarı Hacı Soykarcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkeme katkısı olacak, mahallemde boş gezen işsizler için iş imkanı sağlayacak bir projeye başladık" dedi.
05.05.2023 12:51 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:51
Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ton civarında rezerv gösteren bölgedeki altın yatağı, ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olacak. Ayrıca, bölgedeki işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlayacak.