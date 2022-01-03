Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar! 17.5 milyon emekli ve memurun yeni maaşları işte böyle şekillendi! Son veri açıklandı!

Toplamda 17.5 milyon emekli ve memuru ilgilendiren maaş zamları bugün belli oldu. Geçtiğimiz ay asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın hemen ardından ayın ilk günüyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı belli oldu. Zam tutarı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kalem kalem hesaplandı. Milyonlarca kişi ise zamlı maaşlarını bu ay içerisinde alacak. Öte yandan ek zam konusunun bugün yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi de bekleniyor.