Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar! 17.5 milyon emekli ve memurun yeni maaşları işte böyle şekillendi! Son veri açıklandı!
Son veri açıklandı! 17.5 milyon emekli ve memurun yeni maaşları işte böyle şekillendi! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar... Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar bugün netleşti. 2022 Ocak ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyordu. 2021 yılının ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıdı. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası arttı. Ek zam konusunun Kabine'de de görüşülmesi beklenirken zamlı maaşlar bu ay hesaplarda olacak.
Toplamda 17.5 milyon emekli ve memuru ilgilendiren maaş zamları bugün belli oldu. Geçtiğimiz ay asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın hemen ardından ayın ilk günüyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı belli oldu. Zam tutarı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kalem kalem hesaplandı. Milyonlarca kişi ise zamlı maaşlarını bu ay içerisinde alacak. Öte yandan ek zam konusunun bugün yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi de bekleniyor.
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL