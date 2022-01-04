1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu!

Emekli maaş zammı için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekli 3 Ocak açıklanacak olan zam tutarlarına odaklanmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı öğreniyor. Bunun öncesinde hesap uzmanları bazı tahminler ve ipuçlarını duyurmuştu. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte maaş zammına ilişkin son gelişmeler!