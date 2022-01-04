1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu!
Düğümler çözüldü! 2022 kalem kalem SSK Bağkur emekli zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin bir süredir merakla beklediği zamlı maaşlar dün belli oldu. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak 2022 maaş zammı netlik kazandı. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekliye ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler...
04.01.2022 11:50
- Son Güncelleme: 04.01.2022 11:50
Emekli maaş zammı için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekli 3 Ocak açıklanacak olan zam tutarlarına odaklanmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın 6 ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı öğreniyor. Bunun öncesinde hesap uzmanları bazı tahminler ve ipuçlarını duyurmuştu. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağkur'lu emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte maaş zammına ilişkin son gelişmeler!